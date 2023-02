Chubb will die Dividende das 30. Jahr in Folge erhöhen

Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) will künftig eine Quartalsdividende von 86 US-Cents ausbezahlen, eine Erhöhung um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (83 US-Cents). Nach Firmenangaben ist dies die 30. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Erhöhung wird der Generalversammlung zur Abstimmung vorgelegt.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung über dann noch 83 US-Cents am 10. April 2023 (Record date: 17. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen künftig 3,44 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 208,60 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,65 Prozent.

Chubb ist in den Bereichen Direkt- und Rückversicherungen aktiv. Zum 14. Januar 2016 übernahm der schweizerische Konkurrent ACE Limited Chubb für 28 Mrd. US-Dollar. Seitdem firmiert das Unternehmen als Chubb Limited und hat seinen Firmensitz in Zürich. Chubb beschäftigt rund 34.000 Mitarbeiter. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 lag der operative Kerngewinn bei 1,7 Mrd. US-Dollar nach einem operativen Kerngewinn von 1,65 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 31. Januar 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,53 Prozent im Minus (Stand: 23. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 87,1 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de