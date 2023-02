DAX: Index geht seinen Weg

Der deutsche Leitindex DAX hat sich vom Kursgeschehen an den US-Börsen zuletzt klar abgekoppelt und konnte am Donnerstag zurück über den EMA 50 springen. Währenddessen haben die Börsen in den USA weiter nachgegeben und setzen ihre Abwärtstendenz fort.

Während die US-Börsen weiter talwärts tendieren, hält sich der deutsche Leitindex immer noch in seiner seit Wochen anhaltenden Seitwärtsspanne um 15.269 und 15.658 Punkten auf. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser Spanne dürfte zu größeren Kaufsignalen führen, erstaunlicherweise scheint es den Investoren hierzulande egal zu sein, was in Übersee passiert. Für gewöhnlich korrelieren die beiden Indizes.

Ein bärisches Szenario wäre unterhalb von 15.296 Punkten mit Abschlägen auf 15.150 und darunter 15.000 Punkte verbunden. Auf der Oberseite könnten nach Ausbruch Ziele um 15.736 Punkten aktiviert werden. Noch wurden allerdings keine eindeutigen Akzente gesetzt.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu den Verbraucherpreisen (Kernrate) per Januar vorgelegt, Deutschlands GfK-Konsumklimaindex für März und das BIP Q4 (2. Veröffentlichung) stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Frankreichs Verbrauchervertrauen per Februar steht um 8:45 Uhr auf der Agenda, erst an 14:30 Uhr geht es mit US-Konsumausgaben sowie den persönlichen Einkommen und der PCE-Kernrate per Januar weiter.