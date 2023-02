EUR/USD: Kommt jetzt ein Trendwechsel?

Noch vor wenigen Monaten sah es für das Paar EUR/USD durch den Rückfall unter die Paritätsgrenze nicht gut aus, allerdings konnte Ende September 2022 um 0,9535 US-Dollar eine starke Gegenbewegung gestartet werden und führte bis Anfang Februar auf 1,1032 US-Dollar aufwärts. Auf dem Weg dorthin gelang es den 200-Tage-Durchschnitt sowie einen untergeordneten Abwärtstrend zu überwinden. An der Hürde von 1,0805 US-Dollar scheiterte das Paar allerdings und begab sich erneut auf Talfahrt. In den letzten Tagen erreichte der Wert schließlich seinen seit September letzten Jahres anhaltenden Aufwärtstrend, wo nun eine Richtungsentscheidung getroffen werden muss. Unglücklicherweise erweisen sich die Kurse nicht unbedingt in bester Verfassung für einen sofortigen Trendwechsel.

Bullen müssen sofort handeln

Die Vorlage für Käufer ist nicht sehr gut, eine größere Kurserholung und ggf. eine neue Aufwärtswelle zurück zu den Jahreshochs dürfte erst oberhalb von 1,0805 US-Dollar starten, ein erweitertes Ziel darüber könnte für das Paar sogar um 1,1529 US-Dollar im Rahmen einer Aufwärtstrendfortsetzung gelingen. Kurzzeitig allerdings wäre noch einmal ein Abschlag zurück auf den EMA 200 bei 1,0536 US-Dollar denkbar, vielleicht kann EUR/USD dieses Niveau als Sprungbrett für ein neuerliches Kaufsignal nutzen. Notierungen darunter würden ganz für eine Korrekturfortsetzung auf die nächstgrößere Unterstützung um 1,0364 US-Dollar sprechen, entsprechend würde sich hierauf ein Short-Investment anbieten.