Tech-Erholungsversuch | Anleihen | Berkshire | Zoom

Die Futures tendieren vorbörslich freundlich, mit einem insgesamt uneinheitlichen Bild. Der US-Dollar tendiert etwas schwächer, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen leicht steigen. Nachdem es vor allem die Tech- und Mega-Tech-Aktien letzte Woche getroffen hat, sehen wir insbesondere in diesen Bereichen eine Gegenbewegung. Was den S&P 500 betrifft, sehen wir heute einen Bounce von der 200-Tageslinie, die bei 3966 Punkten liegt. Um eine tragfähige Rallye auf der Aktienseite zu bekommen, brauchen wir einen Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Technisch ist der Anstieg bei den Renditen stark überzogen und emotionsgetrieben, mit einer nahenden Gegenbewegung sehr wahrscheinlich. Dass der PCE-Preisindex im Januar überhöht ausgefallen ist, hätte nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen keine Überraschung sein dürfen.



00:00 - Intro

00:24 - Erholungsversuch | Anleihen

02:53 - Februardaten

03:52 - Wochenausblick

05:36 - Berkshire Hathaway

07:33 - Viatris | Zoom

08:55 - Goldman Sachs | Tesla

10:21 - Best Buy | Union Pacific

11:52 - Pfizer & Seagen

13:00 - Twitter

13:32 - China: u.a. Geopolitik, Markt

17:03 - Up- und Downgrades (u.a. Square)

17:45 - Keine Closing Bell



