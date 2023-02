Bayer hat hervorragende Zahlen für das Jahr 2022 geliefert. Dennoch fiel die Bayer-Aktie. Der Grund: die Prognose. Unser Experte Martin Goersch schaut sich die Aktie genauer an und sagt, was aus charttechnischer Sicht sinnvoll ist, wenn man unbedingt in Bayer investieren möchte.

