Trading-Chance Symrise: Für Range-Trader wäre jetzt wieder „Long“ angesagt

Werbung

Seit einem Jahr läuft die Symrise-Aktie in einer breiten Seitwärtsspanne auf und ab. Für große, neue Trendimpulse ist derzeit seitens der Rahmenbedingungen keine Basis gegeben. Aber das heißt nicht, dass man mit der Aktie nichts anfangen könnte. Neben für diese Aktie bereits vorgestellten Inline-Trades sind solche Konstellationen auch für kurzfristiges Range-Trading interessant. Und da wäre jetzt wieder die Long-Seite angezeigt.

Kommende Woche stehen bei Symrise die 2022er-Ergebnisse im Terminplan, aber vorläufige Zahlen bekamen die Trader bereits am Abend des 20. Januar auf den Tisch. Am nächsten Handelstag kam es zu einer kräftigen Abwärts-Kurslücke, was schon deutlich macht: Die Trader waren über das, was da vorgelegt wurde, keineswegs erfreut. Aber jetzt sind die Fakten eben bekannt, das kann das Abwärtspotenzial deutlich eingrenzen und wieder Luft nach oben generieren.

Es lief 2022 nicht, wie erwartet … aber war wird das Jahr 2023 bringen?

Das Problem war, dass der Spezialist für Duft- und Geschmacksstoffe zwar den Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzen konnte, dabei aber aufgrund einer niedriger als erwartet ausgefallenen EBITDA-Marge beim Gewinn hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb. Nicht gut, aber darauf hat man am Markt ja bereits mit einem kräftigen Abwärtsruck reagiert. Und es ist durchaus denkbar, dass dabei auch gleich eher defensive Erwartungen für 2023 eingepreist wurden. Daher wäre da im Zuge des anstehenden Ausblicks allemal Raum für positive Überraschungen.

Auch die Analysten sehen Symrise auf höherem Niveau. Seit diesen Vorab-Ergebnissen des 20. Januar wurden acht Analysten-Kursziele angepasst. Dabei halten sich zwar „Kaufen-„ und „Halten“-Empfehlungen die Waage. Aber selbst das niedrigste aller neuen Kursziele liegt mit 100 Euro über dem derzeitigen Kurs, das höchste liegt bei 124 Euro. Der Schnitt aller Experten-Kursziele läge momentan bei 116 Euro … und das würde auch zum Chartbild passen, denn:

Gute Chancen auf einen Anlauf an das obere Ende der Range

Dieses durchschnittliche Kursziel der Experten liegt am oberen Ende der Widerstandszone 111,90/115,65 Euro, die die seit Februar 2022 geltende Handelsspanne der Symrise-Aktie auf der Oberseite begrenzt. Und auch, wenn man einkalkulieren muss, dass ein die Anleger enttäuschender Ausblick die Aktie weiter drücken (sofern er denn enttäuschend sein sollte) und damit die untere Zone der Handelsspanne bei 91,94 zu 94,60 Euro testen, ggf. sogar unterschreiten könnte, steht die Chance, dass sich die Aktie wieder ans obere Ende ihrer Range begibt, besser.

Quelle: marketmaker pp4

Zum einen, weil wir seit den Vorab-Zahlen eine schmale Kursspanne zwischen grob 95 und 100 Euro sehen, ohne dass weiterer, nennenswerter Druck aufgekommen wäre, der den Kurs ernsthaft gefährdet hätte. Zum anderen, weil die neuen Kursziele der Experten diese hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Unternehmensgewinne ja verarbeitet haben und trotzdem im Bereich des oberen Endes der Handelsspanne liegen, was den Tradern ja nicht verborgen bleibt.

Ein Long-Trade setzt auf den Fortbestand der Kursrange

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 68,852 Euro momentan einen Hebel von 3,38 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 89,00 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 2,01 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet HG1CCL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 103,88 Euro, 111,90 Euro, 115,65 Euro

Unterstützungen: 94,60 Euro, 91,94 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN HG1CCL ISIN DE000HG1CCL1 Basispreis 68,852 Euro K.O.-Schwelle 68,852 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,38 Stop Loss Zertifikat 2,01 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.