Zeal Network: Glücksspielbranche beflügelt

Zeal Network hat im abgelaufenen Jahr seine Einnahmen und Gewinn deutlich steigern können, die Umsatzerlöse legten um 21 Prozent auf 105,2 Mio. Euro zu. Die Marge vor Zinsen und Steuern (Ebitda) stieg um 14 Prozent auf 31,7 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 plant Zeal Network seine Position als Online-Anbieter von Lotterieprodukten auszubauen und neue Produkte einzuführen. Der Umsatz soll dann auf 110 bis 120 Mio. Euro steigen. Besonders interessant für Anleger dürfte folgender Umstand sein, für 2022 hat das Unternehmen eine Sonderdividende von 2,60 Euro je Aktie angekündigt.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt allerdings eine festgefahrene Situation zwischen den aktuellen Jahrestiefs und Jahreshochs. Erst ein nachhaltiger Sprung über die aktuellen Jahreshochs dürfte den im November begonnenen Aufwärtstrend weiter vorantreiben und entsprechende Kursgewinne generieren. Auch steht noch ein seit Anfang 2021 bestehender Abwärtstrend einem mittelfristigen Trendwechsel im Wege.

Zahlen stimmen positiv

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Zeal-Network-Aktie erst oberhalb von 33,35 Euro weiteres Aufwärtspotenzial an 35,45 Euro, darüber an glatt 36,00 Euro. Spätestens ab 39,85 Euro dürften aber wieder längere Gewinnmitnahmen aufgrund eines größeren Horizontalwiderstandes in diesem Bereich erfolgen. Wird dagegen die laufende Seitwärtsphase durch einen Bruch auf der Unterseite aufgelöst, kämen unterhalb von 28,75 Euro empfindliche Kursverluste auf 26,55 und womöglich noch die Jahrestiefs aus 2022 bei 24,65 Euro ins Spiel.