ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Beiersdorf auf 100 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein starkes Jahr 2022 hinter sich und sei offenbar auch gut ins neue Jahr gestartet, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024./edh/tih

