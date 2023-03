EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat die Übernahme eines Werks des Automobilzulieferers Magna in Bordeaux erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Ankauf

Mutares SE & Co. KGaA: Mutares hat die Übernahme eines Werks des Automobilzulieferers Magna in Bordeaux erfolgreich abgeschlossen



01.03.2023 / 17:45 CET/CEST

Mutares hat die Übernahme eines Werks des Automobilzulieferers Magna in Bordeaux erfolgreich abgeschlossen Erwerb einer neuen Plattform zur Stärkung des Segments Automotive & Mobility

Hersteller mit einer langen Tradition in der Produktion von hochwertigen Getrieben

Umsatz von ca. EUR 200 Mio. München, 1. März 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Werks von Magna in Bordeaux erfolgreich abgeschlossen. Das Werk fertigt und montiert komplette Getriebe für die Automobilindustrie. Das Werk in Bordeaux, Frankreich, hat eine lange Tradition in der Herstellung von Premium-Getrieben für die Automobilindustrie und verfügt über umfangreiche Fähigkeiten und Fachkenntnisse in der Bearbeitung und Montage. Es stellt komplette Getriebesätze für Hybrid-, Benzin- und Dieselfahrzeuge her und erwirtschaftete im Jahr 2022 mit rund 740 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 200 Mio. Das Werk bietet ein erhebliches operatives und strategisches Optimierungspotenzial, einschließlich Synergieeffekten mit den Metallaktivitäten des Segments Automotive & Mobility von Mutares, zu dem CIMOS, PrimoTECS Group, KICO und ISH Group gehören. Nach der Übernahme von drei Werken von Magna in Deutschland im Juli 2021, die unter dem neuen Namen LMS firmieren, unterstreicht diese Übernahme die Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit von Mutares nach dem „Best New Owner“-Prinzip. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150 Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

