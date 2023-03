EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Aufstockung der Emission der 7,50% Wandelschuldverschreibung 2023/28 von 5 Millionen Euro auf bis zu 8 Millionen Euro

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

pferdewetten.de AG: Aufstockung der Emission der 7,50% Wandelschuldverschreibung 2023/28 von 5 Millionen Euro auf bis zu 8 Millionen Euro



02.03.2023 / 17:53 CET/CEST

pferdewetten.de: Aufstockung der Emission der 7,50% Wandelschuldverschreibung 2023/28 von 5 Millionen Euro auf bis zu 8 Millionen Euro Der Aufsichtsrat und der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) haben heute unter teilweiser Ausnutzung der Hauptversammlungsermächtigung vom 09.06.2021 beschlossen, die im Februar 2023 emittierte Wandelschuldverschreibung mit der ISIN DE000A30V8X3 im Gesamtnennbetrag von bis zu 5.000.000,00 Euro eingeteilt in bis zu 5.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000,00 Euro auf bis zu insgesamt 8.000.000,00 Euro aufzustocken. Der Grund für diese Aufstockung ist die sehr große Nachfrage von Altaktionären, aber auch von vielen neuen Investoren. Die Bedingungen der Aufstockung (Bezugsverhältnis, Bezugsfrist) werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Unverändert bleiben die Eckdaten der Wandelschuldverschreibungen: Die Wandelschuldverschreibungen werden mit 7,50% p.a. verzinst.

Die Zinszahlungen erfolgen jährlich am 01. März.

Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen endet am 01. März 2028.

Der Wandlungspreis beträgt 12,50 Euro. Für eine Wandelschuldverschreibung können somit 80 Aktien erworben werden. Düsseldorf, den 02. März 2023 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de

