National League im TV: erfreuliche Zwischenbilanz und Ausblick Playoffs 2022/2023

Im vergangenen Jahr etablierten MySports und die National League zusammen mit eishockey-begeisterten Partnersendern ein neues Free TV-Verbreitungsmodell mit dem Ziel, die Visibilität der National League in der ganzen Schweiz nachhaltig auszubauen. Im Vergleich zum vorherigen Verbreitungskonzept sind nun mehr Partner mit mehr Präsenz im Free-TV an der Übertragung von Live-Spielen und Highlight-Sendungen der National League beteiligt. Die nun zur Verfügung stehenden ersten Zuschauerzahlen (Saisonstart bis 20. Februar) zeigen, dass das neue Verbreitungsmodell erfolgreich gestartet ist. Allein auf TV24 erreichten die National League-Sendungen insgesamt 1.4 Millionen[2] Zuschauerinnen und Zuschauer und 7.5 Millionen[3] Kontakte. Regelmässige Live-Spiele und die Ausstrahlung aller Highlight-Sendungen bei den beiden weiteren Free-TV-Partnern Léman Bleu und Teleticino sowie die anwachsende Zahl der Kundinnen und Kunden bei MySports sorgten für zahlreiche weitere Kontakte. Während der Regular Season berichteten die Free-TV-Partner TV24, Léman Bleu und Teleticino in Kooperation mit MySports über 400 Stunden live über die National League. Hinzu kommt die Berichterstattung auf Sendern der SRG (Highlight-Zweitverwertungsrechte).

Zudem wurde das Angebot von National League-Inhalten auf digitalen Plattformen ausgeweitet. Durch die Partnerschaft mit Blick.ch und erweiterte Freiheiten für die Clubs, eigene Social-Media-Kanäle schon während der laufenden Partie oder kurz nach Spielschluss mit Highlight-Szenen zu bespielen, wurde ein breites und junges Publikum im Online-Universum erreicht. Bis zum 20. Februar verzeichnete Blick bei den 18 ausgestrahlten Live-Spielen der National League 1.8 Millionen[4] und bei den Highlight-Clips 2.5 Millionen[5] Views.

Denis Vaucher, CEO National League: „Dass wir bereits nach so kurzer Zeit aufzeigen können, dass das neue Verbreitungskonzept funktioniert, spricht für das gewählte Modell und ist sehr erfreulich. Der Start ist geglückt und bestärkt uns darin, den beschrittenen Weg weiterzugehen und weiterhin auf innovative Weise mehr Menschen für den Eishockeysport zu begeistern.“

Matthias Krieb, Leiter MySports: „Wir sind sehr stolz, dass die mit viel Leidenschaft produzierten Eishockey-Inhalte von MySports beim Publikum so gut ankommen. Das neue Verbreitungskonzept der National League hat mit einigen alten Regeln gebrochen und für Clubs, Liga und Partner eine Vielzahl neuer Möglichkeiten eröffnet. Wir freuen uns nun sehr darauf, alle Spiele der Playoffs für die Fans in bester Qualität auf den Bildschirm zu bringen.“

Playoffs 2022/2023

Ab dem 7. März startet die letzte Saisonphase mit den Pre-Playoffs. Mit dem ersten Playoff-Viertelfinalspiel am 14. März beginnt dann der ultimative Kampf um den Titel „Schweizer Meister 2023“. MySports widmet sein Programm während den kommenden Wochen voll und ganz den Pre-Playoffs, Playoffs sowie dem Playout-Final mit einer eventuellen Ligaqualifikation und wird die Spiele mit zahlreichen Experten, Spielern und Hockey-Legenden ausgiebig diskutieren und analysieren. Durch die Aufteilung der vier Viertelfinal- und zwei Halbfinal-Serien auf je zwei unterschiedliche Abende (Runde 1 bis 4) sehen die Fans in diesem Jahr mit MySports so viel Playoff-Eishockey am TV wie noch nie. Bis zu 35 Spieltage stehen auf dem Programm, und jedes der bis zu 69 Spiele zeigt MySports live, davon bis zu 50 Spiele exklusiv im Pay-TV. Und auch im Free-TV werden regelmässig Spiele zu sehen sein: TV24 / 3+ in der Deutschschweiz, Léman Bleu in der Romandie und Teleticino im Tessin zeigen bis zu 19 Partien live im Free-TV, darunter alle Spiele der Finalserie.

Wann welche Spiele auf welchem Sender zu sehen sein werden, ist via unten verlinkte Grafik ersichtlich. Alle Spiele starten um 20.00 Uhr. Die Highlights des Spieltags werden an allen Abenden ab 22.15 Uhr auf MySports, TV24 und Léman Bleu ausgestrahlt. Teleticino zeigt die Highlights täglich im Rahmen ihrer Sportberichterstattung und ihrer App. Die Highlights als Einzelclips gibt es zudem weiterhin an allen Spieltagen auf Blick.ch.

Playoffs von überall verfolgen

Mit der neuen MySports App können alle Playoff-Spiele auch live auf dem Handy, Laptop oder Tablet geschaut werden. Durch die Möglichkeit, ihren Lieblingsclub in der App einstellen zu können, sind die Fans dank (Live-) Statistiken bestens über die Performance ihres favorisierten Teams informiert. Die App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS Mobile, Android, Apple TV, Android TV sowie Web und kostet im Abo pro Monat CHF 25.- oder am Tag 9.- CHF (Tages-Pass).

