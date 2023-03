RoboSense bringt RS-Fusion-P6 auf den Markt, eine Festkörper-LiDAR-Wahrnehmungslösung in Automobilqualität für autonomes Fahren L4

RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, hat die Markteinführung seiner ersten Festkörper-LiDAR-Wahrnehmungslösung für das autonome Fahren der Klasse L4, RS-Fusion-P6 (P6), angekündigt. Mit fortschrittlichem Software- und Hardware-Support von RoboSense bietet P6 präzise und intelligente Funktionen zur Umgebungswahrnehmung. Dies versetzt autonome Fahrzeuge in die Lage, problemlos durch komplexe Fahrszenarien zu navigieren, senkt die Kosten, steigert die Effizienz und fördert die rasche Einführung des kommerziellen autonomen Fahrens in großem Maßstab.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005546/de/

RS-Fusion-P6 (Photo: Business Wire)

Als Festkörper-LiDAR-Wahrnehmungslösung für den Automobilbereich kombiniert P6 perfekt die auf zweidimensionaler MEMS-Scantechnologie basierende Hardware mit der auf künstlicher Intelligenz aufbauenden Software und demonstriert so das führende Niveau der Kerntechnologien von RoboSense in den Bereichen Chips, Hardware und Software.

Die RS-Fusion-P6-Lösung von RoboSense ist flexibel und skalierbar und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich des autonomen Fahrens. Sie kann an die spezifischen Anforderungen verschiedener Fahrzeugplattformen und Anwendungen angepasst werden und liefert ein hohes Maß an Performance und Genauigkeit für alle Arten von autonomen Fahrszenarien.

P6 bietet leistungsstarke, durchgängige Wahrnehmungsfunktionen für vollständige Szenenumgebungen und ist damit ideal für vielfältige Fahrszenarien geeignet, einschließlich Stadtstraßen, Autobahnen und alles, was dazwischen liegt. Ausgestattet mit den vier Festkörper-LiDARs der M-Serie bietet P6 dynamische Schaltfunktionen und hochauflösende Fernerkennungsfähigkeiten, die eine intelligente Wahrnehmung über einen horizontalen Bereich von 360 Grad und die Erkennung von Verkehrsbedingungen in bis zu 200 Metern Entfernung ermöglichen. P6 kann diese Daten schnell verarbeiten und dem Kontrollzentrum für autonomes Fahren Rückmeldung geben, sodass das Fahrzeug innerhalb von Millisekunden auf Veränderungen in der Fahrumgebung reagieren kann.

Die Lösung ist mit der von RoboSense selbst entwickelten Software Perception zur Erkennung von Punktwolken in Echtzeit ausgestattet. Dank der intelligenten Wahrnehmungsverarbeitung kann P6 komplexe Verkehrsumgebungsinformationen präzise analysieren. Selbst in schwierigen Fahrsituationen, wie z. B. bei gemischtem Verkehr und schlechtem Wetter, ist P6 in der Lage, Fußgänger, Elektrofahrzeuge, Autos, Lastwagen und andere Hindernisse genau zu erkennen sowie ihre Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position zu verfolgen. Mit diesen präzisen Daten zur Umgebungswahrnehmung können autonome Fahrzeuge, die mit P6 ausgestattet sind, genaue Einschätzungen vornehmen und entsprechende Aktionen in Echtzeit durchführen.

Die Markteinführung von P6 zeigt, dass RoboSense die Herausforderungen in der Branche des autonomen Fahrens bestens kennt. Angesichts der rasanten Entwicklung in der Automobilindustrie bietet P6 eine zuverlässige und leistungsstarke Wahrnehmungslösung, die zu einer beschleunigten Einführung der Technologie für autonomes Fahren beitragen kann. Mit P6 erweitert RoboSense sein Produktportfolio, das mechanische und Festkörper-LiDAR-Sensoren, Wahrnehmungssoftware und integrierte Sensoriklösungen umfasst.

Dank der fortschrittlichen Wahrnehmungsfunktionen und seines robusten Produktportfolios ist RoboSense hervorragend aufgestellt, um die Einführung der Technologie für autonomes Fahren in einer Reihe von Branchen, einschließlich Transport, Logistik und Mobilität, zu beschleunigen.

Vollständiger Artikel über P6 im Detail: https://www.robosense.ai/en/news-show-1690

Über RoboSenseRoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005546/de/

Presse Grace Ye media@robosense.cn