RWE - Trendwende bei der Aktie? Zitterpartie im großen Bild

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 39,400 € (XETRA)

Im Jahr 2015 startete bei der RWE-Aktie eine Erholung, die sich ausgehend von einem Tief bei 10,59 EUR gegen den vorherigen, massiven Abwärtstrend stemmte. Die Kursziele der ersten Rallyphase, die mit einem Hoch bei 34,64 EUR vor dem Coronacrash endete und der anschließenden Aufwärtsbewegung bis 38,65 EUR, kulminieren bei 43,67 - 43,88 EUR. Dieser Fibonacci-Zielbereich wurde im Mai letzten Jahres angelaufen und seither nicht mehr überschritten.

Vielmehr ging die RWE-Aktie seither in eine von steilen Aufwärtsimpulsen und massiven Korrekturen durchzogene Seitwärtsbewegung über, die sich weiter dreiecksförmig zuspitzt. Damit wird aus technischer Sicht eine große Trendwendeformation gleichermaßen plausibel, wie eine Fortsetzung der Rally, falls der Bereich um 44,00 EUR irgendwann doch noch überwunden werden sollte.

Trendwendesignal in Vorbereitung

Doch aktuell hat der Wert nach dem Scheitern an der Hürde bei 43,88 EUR Mitte Januar und in Folge des anschließend einsetzenden Abverkaufs viel mehr damit zu kämpfen, nicht unter die wichtige Unterstützung bei 38,65 EUR zu fallen. Dies würde ein Verkaufssignal nach sich ziehen und einen Rückfall auf 36,05 EUR bedingen. Gleichzeitig wäre auch die riesige Dreiecksformation nach unten verlassen und damit ein mittelfristiges Trendwendesignal aktiviert. In den kommenden Monaten müsste man sich entsprechend auf Abgaben bis 34,40 - 34,83 EUR einstellen. Darunter wären sogar Kurse um 30,00 EUR nicht mehr auszuschließen.

Um dem drohenden Trendwendesignal zu entgehen, sollte die Aktie dagegen nicht nur den Support bei 38,65 EUR verteidigen, sondern zügig über die Widerstandsregion um 41,00 EUR ausbrechen. Damit wäre zumindest ein weiterer Anstieg an die zentralen Hürden bei 44,00 EUR in den kommenden Wochen wieder möglich.

Charttechnisches Fazit: Bei der Aktie von RWE könnte ein erneuter Bruch des Supports bei 38,65 EUR ein größeres Trendwendesignal auslösen. Die Folge des Unterschreitens der Unterseite einer mehrmonatigen Dreiecksformation wäre ein Abtauchen in Richtung 34,40 EUR. Mittelfristig könnte die Aktie sogar bis 29,67 EUR fallen.

RWE Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)