HELLOFRESH - Ist die rote Linie schon überschritten?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 20,830 € (XETRA)

Es gab nicht viele Branchen und damit auch nicht viele Aktien, die von der Corona-Krise profitierten. HelloFresh gehörte jedoch dazu. Nachdem diese Krise überwunden war, stellten Anleger das Geschäftsmodell von HelloFresh infrage, vor allen Dingen als für einen Anteilschein noch fast 100 EUR bezahlt werden mussten. So richtig überzeugt waren Investoren nicht mehr und so kam der Aktienkurs im vergangenen Jahr massiv unter Druck. Erst bei ca. 20 EUR konnte sich dieser stabilisieren.

Heute kann die Aktie gut 5 % zulegen und Trader wie Anleger freuen sich über diese Gewinne. Viel wichtiger ist jedoch der damit verbundene Umstand, dass der Preisbereich um 20 EUR zurückerobert wird. Gestern fiel die Aktie unter diesen zurück und beendete den Tag auf dem tiefsten Schlusskurs seit Beginn der Korrektur. Damit drohte die seit Oktober laufende Bodenbildung zu scheitern. Jetzt schöpfen Trader wie Anleger die Hoffnung, dass es sich bei dem Ausbruch nach unten um einen Fehlausbruch gehandelt hat.

Wird Mut belohnt?

Wie heißt es umgangssprachlich so schön? No risk, no fun! Genauso könnte man momentan die aktuelle Chance in der HelloFresh-Aktie beschreiben. Nach dem Rutsch unter 20 EUR ergibt sich jetzt die Möglichkeit auf einen bärischen Fehlausbruch zu spekulieren. Dafür sollten nach Möglichkeit keine neuen Tiefs mehr erreicht werden. Parallel dazu müsste der Preisbereich bis hin zu 22 EUR möglichst zügig überwunden werden. Gelingt beides, könnten die Kurse zunächst in Richtung 26 EUR durchstarten. Dort würde man auf die zentrale Widerstandszone treffen, die sich bis knapp 29 EUR hinzieht und die erst einmal überwunden werden müsste, um einen Bullenmarkt zu starten.

Chancenlos sind die Käufer in HelloFresh nicht. Trotzdem müssen die genannten Herausforderungen erst einmal gemeistert werden. Scheitern die Bullen bei diesem Vorhaben, könnte es in den nächsten Wochen weiter abwärts in Richtung 15 EUR gehen.

Fazit: In HelloFresh gibt es aktuell eine sehr spekulative Chance. Diese ist vor allen Dingen aufgrund des guten CRV interessant. Aufgrund des laufenden Bärenmarktes und des kurzfristig neuen Tiefs ist das Maß der Unsicherheit aber nicht zu übersehen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)