SIEMENS ENERGY - Was ist da los ? Ausbruch.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gas und Energie, das ein breites Spektrum an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die Energieerzeugung entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Öl- und Gasindustrie sowie den Bau und Betrieb von Stromübertragungsnetzen anbietet, und Siemens Gamesa Renewable Energy, das On- und Offshore-Windturbinen sowie Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Windturbinen anbietet. Zu seinen geografischen Segmenten gehören Deutschland, die Vereinigten Staaten, China und andere.

Charttechnische Signallage: Die Kombination aus dynamischer Rallyphase ab Oktober vergangenen Jahres + mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung in einer engen Range ist aus technischer Sicht bullisch. Die mehrwöchige Konsolidierung spielte sich direkt unterhalb dieser rot gestrichelt dargestellten Abwärtstrendlinie seit 2021 ab. Heute zum Ende der Woche bekam ich von stock3 Terminal eine Alarm-Email zugeschickt, mit dem Hinweis, dass die Aktie über die Barriere bei 19,50 EUR ansteigt. Den Alarm hatte ich mir vor 2 Wochen selbst eingestellt. Für jede Aktie, jeden Rohstoff, etc. kann man sich Kursalarme einstellen und sich bei Erreichen bestimmter Kursniveaus automatisch beispielsweise per Email informieren lassen. Sehr praktisch.

Siemens Energy ist seit heute dabei ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarken bei 21,55 und 25,56 EUR zu generieren. EZB und FED entziehen dem Markt monatlich Liquidität, es liegt ein relativ restriktives geldpolitisches Umfeld vor. Hintergrund ist die überbordende Inflationsentwicklung. Aus diesem Grund ist bei übergeordnet mittelfristig bullischen Setups wie beispielsweise bei Siemens Energy, von Anlegerseite unbedingt einzukalkulieren, dass es immer wieder einschießende unruhigen Phasen kommen kann.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

