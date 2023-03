ALLIANZ - Bleibt der letzte Kurssprung aus?

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 222,350 € (XETRA)

Wie dem Esel die Karotte, so hielt der Chart den Anlegern bei der Aktie der Allianz die Hochs der Jahre 2022 und 2020 bei 232,60 EUR als Lockmittel vor die Nase. Und wie von diesem Leckerbissen magisch angezogen haben die Käufer die Rally der Allianz-Anteile auch schon fast an dieses wichtige mittelfristige Ziel geführt. Fast, denn bislang endete der Anstieg an der Kursziel- und Widerstandszone bei 222,61 bis 224,55 EUR.

Die erwartetete Korrektur konnte zuletzt auch in Folge eines Konters nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen vorzeitig gestoppt werden und schon bei 213,10 bzw. 215,20 EUR ein neuerlicher Anstieg starten. Damit dieser von Erfolg gekrönt ist, muss die Aktie über eine steile, mittlerweile gebrochene Aufwärtstrendlinie und die beiden genannten Widerstandsmarken ansteigen. Nachdem aber die Intradaymuster des Anstiegs seit Mitte Februar keine impulsiven Kursausdehnungen aufweisen, kann es sich hierbei auch um die letzte Aufwärtsstrecke oder eine Erholung im Rahmen der Seitwärtsphase handeln und ein weiterer Kursrutsch folgen. Daher muss die Aktie auch über 226,00 EUR ausbrechen, um ein tragfähiges Kaufsignal zu generieren. In diesem Fall dürfte die 232,60-EUR-Marke aber schnell erreicht werden und könnte sogar kurz bis 238,50 EUR führen.

Sollte die Aktie dagegen an den nahen Hürden scheitern und unter das letzte Zwischentief bei 219,50 EUR fallen, wäre der Anstieg schon in Gefahr und statt eines Ausbruchs auf neue Rallyhochs mit einem Abverkauf bis 216,00 und 213,10 EUR zu rechnen. Darunter stünde eine Ausweitung der Korrektur bis 206,85 EUR an.

Charttechnisches Fazit: Auf Basis der Rally der letzten Wochen hat die Aktie der Allianz weiterhin zwei große Ziele vor Augen - die 238,50-EUR-Marke und die Hürden im Bereich von 224,55 EUR. Sollte letztere Zone nicht überschritten werden, ist von einer Korrektur in Richtung 206,85 EUR auszugehen. Die 238,50-EUR-Marke könnte danach mittelfristig angelaufen werden.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)