DAX: Gap-Up etabliert

Der Deutsche Aktienindex DAX hat die letzten beiden Tage der abgelaufenen Handelswoche überdurchschnittliche Stärke gezeigt und konnte sich erneut in seine Widerstandszone der laufenden Seitwärtsbewegung hochkämpfen. Ein Intermarket-Vergleich mit den US-Indizes zeigt dabei sogar die Möglichkeit eines baldigen Ausbruchs und damit Folgekaufsignals für das heimische Leitbarometer.

Hierzu bedarf es jedoch eindeutiger Tagesschlusskurse oberhalb der bisherigen Jahreshochs von 15.658 Punkten, darüber könnte dann der Bereich um 15.739 Zählern und schließlich das zweite Zielniveau um 15.947 Punkten angesteuert werden.

Sollte diese Bewegung allerdings wieder im Sande verlaufen und das Barometer unter den EMA 50 bei derzeit 15.403 Punkten zurückfallen, würde eine erneute Fortsetzung der seit Februar andauernden Seitwärtsbewegung aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehen. Größere Abschläge sind allerdings erst unterhalb dieser Spanne zu erwarten, dann in Richtung 14.818 Zähler.

Erste wichtige Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen erst ab 10:30 Uhr mit dem europaweiten sentix-Konjunkturindex per März auf der Agenda, um 11:00 Uhr folgen europaweite Handelsumsätze aus Januar. Erst am späten Nachmittag ab 16:00 Uhr werden US-Auftragseingänge der Industrie per Januar gemeldet. Ansonsten bleibt der Tag weitestgehend ruhig.