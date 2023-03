IRW-News: Victory Battery Metals Corp.: Victory stellt aktuelle Explorationspläne für sein Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario vor

IRW-PRESS: Victory Battery Metals Corp.: Victory stellt aktuelle Explorationspläne für sein Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario vor

- Das Konzessionsgebiet ist ein großes, unzureichend erkundetes Landpaket neben Rock Techs Lithiumlagerstätte Georgia Lake

- Der Lithiumbezirk Georgia Lake blickt auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte wirtschaftlicher Lithiumlagerstätten zurück, die bis Mitte der 1950er-Jahre zurückreicht

- Rock Tech Lithium (TSXV: RCK) errichtet eine Verarbeitungsanlage für Lithiumerz für eine maßgeschneiderte Aufbereitung in Thunder Bay, die Anfang 2024 in Betrieb gehen soll und mit Unterstützung der Regierung von Ontario die Mineralverarbeitung aus nahegelegenen Lithiumminen fördern wird

VANCOUVER, BC, KANADA (6. März 2023) / IRW-Press / - Victory Battery Metals (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich, über seine aktuellen Explorationspläne für das Lithiumprojekt Georgia Lake des Unternehmens in der Bergbauregion Thunder Bay in Ontario zu informieren.

Das Explorationsteam von Victory hat ein Arbeitsprogramm mit Blick auf die Weiterentwicklung des Lithiumkonzessionsgebiets Georgia Lake erarbeitet. Derzeit holt das Unternehmen Angebote für die Durchführung von Magnetometer-Flugmessungen über dem Konzessionsgebiet Georgia Lake ein, mit denen mögliche Glimmergranitkörper innerhalb der Metasedimente ermittelt werden sollen. Sobald die Magnetometermessungen abgeschlossen sind, wird Anfang Juni ein Team in das Konzessionsgebiet abgeordnet, um Prospektionen, Gesteinsprobenahmen, Erkundungskartierungen sowie Kartierungen und Probenahmen der Deckschicht aufzunehmen.

Eckdaten des Lithiumprojekts Georgia Lake

- Victorys Konzessionsgebiet Georgia Lake liegt 2 km östlich des fortgeschrittenen Lithiumprojekts von Rock Tech Resources im Lithiumbezirk Georgia Lake und beherbergt mehrere lithiumhaltige Pegmatite.

- Ein technischer Bericht aus dem Jahr 2022 über das Konzessionsgebiet Georgia Lake ergab eine Mineralressourcenschätzung, die eine angedeutete Mineralressource von 10,60 Millionen Tonnen (Mio. t) mit einem Gehalt von 0,88 % Li2O und eine vermutete Mineralressource von 4,22 Mio. t mit einem Gehalt von 1,0 % Li2O umfasste.

- Im Lithiumbezirk Georgia Lake kommen spodumenhaltige Pegmatite fast ausschließlich innerhalb von Metasedimenten vor, in der Regel in räumlicher Verbindung mit glimmerhaltigem Granitgestein. Die regionalen Kartierungen durch Pye (1965)1 zeigen, dass das Konzessionsgebiet Georgia Lake von Victory weitgehend von Metasedimenten unterlagert ist.

- Berichten zufolge befinden sich im Süden, Westen und Osten des Konzessionsgebiets Pegmatite und Glimmergranite.

- Die Kartierungen auf dem Gelände von Rock Tech haben zur Abgrenzung zusätzlicher Glimmergranitkörper beigetragen, die auf der Karte von Pye nicht verzeichnet sind, was darauf hindeutet, dass sich auf dem Gelände von Victory auch bisher nicht kartierte Glimmergranite und damit verbundene Pegmatite befinden könnten.

Georgia Lake ist ein solides Lithiumprojekt in einer bewährten Lithiumregion. Gefördert wird es durch die neuerliche Ausrichtung der Regierung von Ontario auf die fortgesetzte Entwicklung der Infrastruktur zum Ausbau des Gebiets Thunder Bay. Damit wird nicht nur die Zugänglichkeit verbessert, sondern wir können auch das volle Potenzial aller kommerziell nutzbaren Lagerstätten innerhalb des Projekts ausschöpfen, so Mark Ireton, President und CEO von Victory Resources.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Helgi Sigurgeirson, Geologe von Victory und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.

1 http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/pub/data/records/R031.html

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-Mail: info@victorybatterymetals.com

Suite #1780, 355 Burrard St.

Vancouver, BC, Kanada, V6C 2G8

Über Victory Battery Metals

VICTORY BATTERY METALS (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit diversifizierten Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69533

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69533&tr=1

