ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aufträge des Anlagenherstellers lägen um drei Prozent über der Erwartung, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Nach einer Pause im dritten Quartal habe es im Schlussquartal 2022 wieder Großaufträge gegeben. Der Ausblick sei derweil zurückhaltend ausgefallen./bek/gl

