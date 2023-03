EQS-Adhoc: Delignit AG erzielt EBITDA-Marge von 8,7 % und übertrifft damit die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Delignit AG erzielt EBITDA-Marge von 8,7 % und übertrifft damit die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022



07.03.2023 / 09:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Delignit AG erzielt EBITDA-Marge von 8,7 % und übertrifft damit die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 Blomberg, 07. März 2023. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen mit einem Konzernumsatz in Höhe von 75,4 Mio. € abgeschlossen. Damit konnte gegenüber dem Vorjahr (68,3 Mio. €) erneut ein deutliches Wachstum in Höhe von über 10 % erreicht werden. Auch auf der Profitabilitätsseite konnte der Delignit Konzern die Vorjahreswerte übertreffen. Das EBITDA beläuft sich nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen auf 6,5 Mio. €, nach 5,6 Mio. € im Vorjahr. Die EBITDA-Marge erreichte entsprechend mit 8,7 % eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresniveau (8,0 %). Die EBITDA-Profitabilität übertrifft damit die im April 2022 veröffentlichte Prognose, die noch von einer Profitabilität leicht unter Vorjahresniveau ausgegangen war. Der Delignit Konzern profitiert von nachhaltigen Wachstumstreibern in allen Marktbereichen. Der Auftragsbestand bleibt auch nach dem Rekordumsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres auf dem höchsten Stand der Firmengeschichte und reicht bis weit in die nächste Dekade hinein. Der Vorstand geht entsprechend davon aus, den resilienten Wachstumskurs der vergangenen Jahre bei Umsatz und Profitabilität fortsetzen zu können. Angesichts der hohen Nachfrage und zusätzlicher Marktchancen beabsichtigt der Delignit Konzern, die Investitionstätigkeit mit Fokus auf Kapazitätserweiterungen in den nächsten Jahren unter Beibehaltung der soliden Kapitalstruktur zu verstärken. Der vollständige Geschäftsbericht 2022 wird inklusive der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 im April 2023 veröffentlicht und steht dann auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

