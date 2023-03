Adidas kürzt die Dividende deutlich

Der Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) will die Dividende um rund 79 Prozent reduzieren. Der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 soll für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Im Vorjahr wurden 3,30 Euro ausgeschüttet.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 140,45 Euro und der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,50 Prozent. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 49,2 Prozent des Gewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen (2022: 40,9 Prozent).

In Euro erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2022 um 6 Prozent auf 22,51 Mrd. Euro (2021: 21,23 Mrd. Euro). Die Bruttomarge sank um 3,4 Prozentpunkte auf 47,3 Prozent (2021: 50,7 Prozent). Das Betriebsergebnis fiel um 66 Prozent auf 669 Mio. Euro (2021: 1,986 Mrd. Euro). Infolgedessen verringerte sich die operative Marge um 6,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 9,4 Prozent.

Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen nahm im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent auf 254 Mio. Euro ab (2021: 1,492 Mrd. Euro). Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 83 Prozent auf 1,25 Euro (2021: 7,47 Euro).

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet adidas in Anbetracht anhaltender makroökonomischer Herausforderungen und geopolitischer Spannungen einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich. Adidas prüft weiterhin verschiedene Optionen zur künftigen Nutzung seines Bestands an Yeezy Produkten. Die Prognose berücksichtigt bereits Umsatzeinbußen in Höhe von rund 1,2 Mrd. Euro aus einem potenziellen ausbleibenden Verkauf des Bestands. Unter Berücksichtigung der entsprechenden negativen Effekte auf das Betriebsergebnis in Höhe von rund 500 Mio. Euro prognostiziert das Unternehmen für 2023 ein zugrunde liegendes Betriebsergebnis in etwa auf Break-Even-Niveau.

Redaktion MyDividends.de