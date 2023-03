DAX® - "U-turn" hinterlässt Bremsspuren

Auf den erfolgreichen Wochenauftakt und den Ausbruch auf der Oberseite folgte gestern beim DAX® mit 15.706 Punkten zunächst erneut ein neues Jahreshoch. Soweit so gut – doch am Nachmittag erwies sich Jerome Powell mit seinen Aussagen als Spielverderber. Der anschließende „U-Turn“ – inklusive des Rebreaks der alten Ausbruchsmarken bei 15.659/15.634 Punkten – hinterlässt einen faden Beigeschmack. Charttechnisch steht die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite im Raum. Zumindest ein unmittelbares Ausschöpfen des zuletzt diskutierten Anschlusspotenzials von 400 Punkten aus der Tradingrange vom Februar ist deutlich unwahrscheinlicher geworden. Vielmehr sollten Anlegerinnen und Anleger kurzfristig nach den wichtigsten Rückzugsmarken Ausschau halten. In diesem Zusammenhang ist vor allem das jüngste Aufwärtsgap bei 15.410/15.329 Punkten zu nennen. Danach markieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.200 Punkten den nächsten Haltebereich, ehe die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.103 Punkten) für eine weitere Unterstützung sorgt. Als Rettungsanker könnten sich wie so oft die USA erweisen, wo die jüngsten Korrekturen bei S&P 500® und Nasdaq-100® immer noch als trendbestätigende Flaggen interpretiert werden können.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.