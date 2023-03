SILVERGATE - Der nächste 40%-Kurssturz

Silvergate Capital Corp. - WKN: A2PCBX - ISIN: US82837P4081 - Kurs: 4,910 $ (NYSE)

Signature Bank - WKN: A0B9ZR - ISIN: US82669G1040 - Kurs: 103,350 $ (Nasdaq)

Die negativen Nachrichten rund um die Kryptobank Silvergate reißen nicht ab. Nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, den Geschäftsbericht für 2022 nicht rechtzeitig vorlegen zu können, folgt nun der nächste Hammer für die Aktionäre: Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt.

Im Statement heißt es: "Angesichts der jüngsten branchenspezifischen und regulatorischen Entwicklungen ist Silvergate der Ansicht, dass eine geordnete Abwicklung des Bankbetriebs und eine freiwillige Liquidation der Bank der beste Weg nach vorne ist." Alle Einlagen würden vollständig zurückgezahlt. Was die Ansprüche anderer gegenüber der Bank anbelangt, ist der Ausgang aber völlig offen. Centerview Partners wird bei der Abwicklung als Finanzberater von Silvergate fungieren und Cravath, Swaine & Moore werden juristische Dienstleistungen erbringen.

Silvergate fungierte als eine von zwei großen Banken im Kryptouniversum. Nachbörslich verliert die Aktie des Unternehmens über 40 % an Wert und fällt unter die 3-USD-Marke. Der Kurs der anderen, Signature Bank, steht ebenfalls seit geraumer Zeit unter Druck, verliert nachbörslich 7 %.

Signature Bank-Aktie (Wochenchart)

Vorrangig brachte die Pleite eines der wichtigsten Kunden, FTX, Silvergate in arge Bedrängnis. So kam es zu einem regelrechten Bankrun. Anleger zogen in kürzester massiv ihre Einlage bei der Bank ab (stock3 berichtete). Bereits vor einigen Tagen hatte Silvergate Zahlungsabwicklungen über seine Plattform Silvergate Exchange Network (SEN) eingestellt. Wichtige Partner wie Coinbase oder Galaxy Digital haben ihre Geschäftsbeziehungen zu Silvergate ebenfalls beendet.

Vom Kurssturz um weitere 40 % sind auch namhafte Investoren betroffen. Citadel Securities halten 5,5 % der Anteile, Blackrock 7 %.

Fazit: Finger weg!

Silvergate Capital-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)