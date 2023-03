EQS-News: United Internet AG: Wechsel im Vorstand der United Internet AG

EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Personalie

United Internet AG: Wechsel im Vorstand der United Internet AG



10.03.2023 / 13:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Martin Mildner verlässt die United Internet AG zum 31. März 2023

Ralf Hartings wird ab 1. April 2023 neuer CFO der United Internet AG

Markus Huhn wird als weiteres Vorstandsmitglied bestellt Montabaur, 10. März 2023. Martin Mildner, Finanzvorstand der United Internet AG, wird auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit bei der United Internet AG zum 31. März 2023 beenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Philipp von Bismarck und der CEO Ralph Dommermuth bedauern diese Entscheidung. Ralph Dommermuth, Gründer und CEO von United Internet: “Auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats bedanke ich mich herzlich bei Herrn Mildner für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre – insbesondere für seinen großen persönlichen Einsatz beim kürzlich erfolgten IONOS Börsengang, bei der gemeinsam mit Morgan Stanley Infrastructure Partners durchgeführten Übernahme und dem anschließenden Delisting von Tele Columbus sowie bei der Projektierung des sogenannten UICE-Modells, mit dem die Shared Services der United Internet Gruppe neu strukturiert werden. Der Aufsichtsrat und ich wünschen Herrn Mildner für seine private und berufliche Zukunft alles Gute.“ Martin Mildner sagt zu seinem Entschluss: „Ich danke dem Aufsichtsrat und Herrn Dommermuth, dass ich in den letzten Jahren an wesentlichen Entscheidungen für die strategische Ausrichtung der Gruppe mitwirken und insbesondere den Börsengang der IONOS Group SE trotz des für IPOs anspruchsvollen Marktumfelds erfolgreich umsetzen konnte. Im Finanzresort der United Internet AG wird nunmehr das operative Geschäft im Vordergrund stehen, wozu neben dem Applikationsgeschäft vor allem die weitere Entwicklung des 1&1 Mobilfunknetzes und der Glasfaserausbau durch 1&1 Versatel zählen. Da ich den Fokus meiner Tätigkeit weiterhin auf die strategische Steuerung von Portfoliounternehmen ausrichten möchte, habe ich mich mit dem Abschluss des IONOS IPO dazu entschlossen, einer neuen beruflichen Herausforderung nachzugehen.“ Nachfolger von Martin Mildner als CFO der United Internet AG wird am 1. April 2023 Ralf Hartings, der innerhalb der United Internet Gruppe seit 2021 als Finanzvorstand der 1&1 Mail & Media SE tätig ist und diese Position zugleich am 31. März 2023 beenden wird. Ralf Hartings verfügt über langjährige Berufserfahrung im Telekommunikationsbereich, so war er mehr als 15 Jahre international für Vodafone sowie für Verizon Wireless in den USA tätig. Martin Mildner hat neben den zentralen Aufgaben des Finanzvorstands auch die Shared Services der United Internet AG verantwortet. Diese Zuständigkeit wird ab dem 1. April 2023 auf Markus Huhn übergehen, der an diesem Tag neben Ralph Dommermuth und Ralf Hartings als weiteres Mitglied in den Vorstand einziehen wird. Markus Huhn ist bereits 28 Jahre in der United Internet Gruppe tätig, seit 2008 als Finanzvorstand. Seine aktuelle Aufgabe als CFO der 1&1 AG wird Herr Huhn parallel fortführen. Über United Internet Die United Internet AG ist mit über 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und mehr als 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit rund 10.500 Mitarbeitenden, ca. 3.700 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 67 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

10.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com