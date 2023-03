Infineon Technologies - Das Beste aus vielen Welten!

Regelmäßige Leser des „HSBC Daily Trading“ kennen unsere Vorliebe für Momentum-Ansätze im Allgemeinen und das Thema „Relative Stärke nach Levy“ im Speziellen. Eines unserer neueren Setups verwendet die RSL auf Wochenbasis als Trendfilter. D. h. im ersten Schritt werden nur Einzelwerte selektiert, welche sich in einem Aufwärtstrend befinden. Der Einstieg in diese trendstarken Titel soll aber erst nach einer Korrektur erfolgen. Letzteres machen wir an einem temporären Unterschreiten des unteren Bollinger Bandes im Tagesbereich fest. Anfang März erfüllte die Infineon-Aktie beide Kriterien! Charttechnisch kommen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie jüngst die Ausprägung eines klassischen „Hammers“ hinzu (siehe Chart). Rein rechnerisch hält das diskutierte Trendwendemuster ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 40 EUR bereit. Jenseits dieses Levels rückt das Verlaufshoch vom November 2021 bei 43,84 EUR bereits wieder auf die Agenda. Zusätzlicher Rückenwind liefert derzeit der trendfolgende MACD, der auf Monatsbasis gerade ein frisches Einstiegssignal generiert hat. Um die aktuelle Steilvorlage indes nicht zu gefährden, gilt es, das Vorwochentief bei 32,21 EUR in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Infineon Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Infineon Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

