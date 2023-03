MERCK KGaA - Ist die Aktie schon wieder im Abwärtstrend?

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 172,650 € (XETRA)

Mit dem Ende des langjährigen übergeordneten Aufwärtstrends bei 231,50 EUR startete bei der Aktie von Merck eine deutliche Korrektur. Diese wurde mit einem Doppelboden knapp über der Unterstützung bei 149,95 EUR beendet. Ab Oktober zog die Aktie nicht nur über die zentrale Abwärtstrendlinie, sondern auch das Zwischenhoch bei 189,70 EUR an.

Aufwärtstrendlinie muss verteidigt werden

Die Folgen dieses Kaufsignals waren allerdings nur von kurzer Dauer, denn schon bei 202,80 EUR setzte eine weitere Abwärtsbewegung ein. Diese hat mit dem Abverkauf unter 175,00 EUR jetzt die Erholung seit Oktober gekontert und ein stark bärisches Signal generiert. Sollte jetzt auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 169,00 EUR unterschritten werden, dürfte sich der Abverkauf weiter beschleunigen und im bullischsten Fall nur bis an die Tiefs von Oktober und Juni 2022, also den Bereich um 153,00 EUR führen. Hat jedoch mit dem Hoch vom Januar ein neuer Abwärtstrend begonnen, dürfte bei 153,00 bis 156,80 EUR eine Erholung ausbleiben und die Aktie weiter in Richtung 142,00 und 135,00 EUR einbrechen.

Sollte der Wert dagegen an der Aufwärtstrendlinie nach Norden abprallen, müsste für eine bullische Trendwende auch noch der Widerstand bei 189,70 EUR ein weiteres Mal überwunden werden.

Merck KGaA Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)