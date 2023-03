BANK OF AMERICA - Droht das ganz große Verkaufssignal?

Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 30,270 $ (NYSE)

Mit dem Crash in der vergangenen Woche erhalten die Kursmuster der letzten Monate deutlich bärischen Charakter. Und aktuell schaut es so aus, als wollen die Bären die Aktie noch tiefer drücken. Der zentrale Unterstützungsbereich bei 29,00 - 29,70 USD ist in akuter Gefahr.

Vorsicht bei weiterer Schwäche!

Wird der zentrale Unterstützungsbereich bei 29,00 - 29,70 USD nun per Tages- und Wochenschlusskurs unterschritten, entstehen Verkaufssignale auf den höheren Zeitebenen. Weitere Kursverluste bis zum offenen Gap zwischen 24,31 und 26,31 USD werden dann möglich. Darunter liegt bei rund 23 USD die nächste Auffangzone.

Für kleine Impulse auf der Oberseite würde ein Anstieg über die Hürde bei 33,00 - 33,30 USD sorgen. Dann könnte der zentrale Widerstandsbereich bei 38,00 - 38,50 USD wieder angesteuert werden. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 39 USD würden bei dieser Aktie wieder größere Kaufsignale entstehen.

Fazit: Die aktuelle Krisenstimmung im Bankensektor kommt für die Aktie von Bank of America zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Mit der Aufgabe des zentralen Supports oberhalb von 29 USD, wo auch die 2022er Tiefs markiert wurden, könnte zu größeren Verkaufssignalen seitens der Charttechnik kommen. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends des letzten Jahres wird dann wahrscheinblich.

Bank of America Corp.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)