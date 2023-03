COMMERZBANK - Kurseinbruch zum Wochenstart

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,420 € (XETRA)

Die Unruhe im Bankensektor hält an. Auch wenn die US-Regierung den strauchelnden Regionalbanken zur Seite steht und zumindest den Kunden Sicherheit vermitteln möchte, zeigen sich die Anleger in Europa zum Beginn der neuen Woche noch sehr nervös. Die Aktien der europäischen Banken geraten wieder unter Druck. In Deutschland ist es aktuell die Aktie der Commerzbank, die stark ins Rutschen kommt.

Gap geschlossen

Die Commerzbank-Aktie rutscht aus dem steilen Aufwärtstrendkanal der letzten Monate heraus. Das Gap aus dem Februar wird geschlossen, der EMA50 zumindest intraday unterschritten. Verharrt die Aktie jetzt unterhalb von 10,60 EUR, wäre das Chartbild deutlicher angeschlagen.

Zuletzt hatte Kollege Rene Berteit am Freitag die Situation ausführlich geschildert: COMMERZBANK - Die Angst geht um! Eine Chance für Trader!

Fazit: Nach der Rally der letzten Monate wird jetzt ordentlich Luft abgelassen. Die Verunsicherung bei den Anlegern ist momentan hoch, entsprechend volatil dürfte es damit auch bei der Commerzbank-Aktie bleiben. Vorsicht ist in dieser Marktphase angebracht.

Commerzbank AG Chartanalyse

