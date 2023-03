Pharmakonzern Novartis legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Über die nächsten drei Jahre können maximal zehn Prozent der eigenen Namenaktien über eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse SIX zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Per 10. März hielt der Pharmariese 297,2 Millionen eigene Anteile, entsprechend 12,4 Prozent des Aktienkapitals.

Die Novartis-Aktionäre hatten bei der Generalversammlung in der vergangenen Woche einen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu zehn Milliarden Franken genehmigt. Der Arzneimittelhersteller hatte Ende 2021 nach dem Verkauf eines Roche-Anteilspakets den Rückkauf eigner Aktien für bis zu 15 Milliarden Dollar gestartet.