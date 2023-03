ANALYSE-FLASH: Oddo BHF dreht Synlab auf 'Outperform' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Votum für die Papiere von Synlab um zwei Stufen von "Underperform" auf "Outperform" erhöht und das Kursziel von 9,50 auf 13 Euro angehoben. Analyst Christophe-Raphael Ganet sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer "neuen spekulativen Dimension". Er reagierte damit auf die tags zuvor publik gewordene, unverbindliche Offerte der Beteiligungsgesellschaft Cinven für den Labordienstleister. Ein öffentliches Übernahmeangebot sei nun eine sehr realistische Möglichkeit, so Ganet. Er wies auf die geringe Bewertung, den Schuldenabbau nach Corona, den guten Barmittelumschlag und die interessante, weil fragmentierte Branche hin./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2023 / 08:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2023 / 08:57 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------