DAX® - Schwacher Wochenauftakt

„Kritisch – erhöhte Volatilität einkalkulieren“, so lautete unsere gestrige DAX®-Überschrift. Damit haben wir (leider) ins Schwarze getroffen, denn der Wochenauftakt fiel mit einem Kursabschlag von fast 500 Punkten mehr als verhagelt aus. Die deutschen Standardwerte mussten dabei die Haltezone aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.216 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.200 Punkten preisgeben. Letzteres sorgt für den Abschluss einer kleinen Topformation, welche immerhin weitere 500 Zähler an Abschlagspotenzial bereithält. Mit dem Tagestief vom Wochenauftakt (14.887 Punkte) hat der DAX® dann auch gleich die nächste Schlüsselzone getestet. Seit gut zwei Jahren bilden die deutschen Standardwerte hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte aus. Auf dieses Level hatten wir deshalb zuletzt den strategischen Stop-Loss nachgezogen. Entsprechend gilt es, ein nachhaltiges Abgleiten unter diese Unterstützungen unbedingt zu verhindern. Für einen weiteren Wermutstropfen sorgt das Volumen. Zogen die Umsätze bereits am Freitag an, so war gestern sogar die höchste Handelsaktivität des Jahres zu verzeichnen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

