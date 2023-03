EQS-News: Biotest AG: Biotest spendet Humanalbumin für Erdbebenopfer in der Türkei

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Biotest AG: Biotest spendet Humanalbumin für Erdbebenopfer in der Türkei



14.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest spendet Humanalbumin für Erdbebenopfer in der Türkei

Fast 2.000 schwer betroffene Opfer können mit Humanalbumin versorgt werden

Enge Zusammenarbeit mit dem Türkischen Roten Halbmond (Kizilay) und der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung e.V. (Türk Alman Saglik Vakfi)

Dreieich, 14. März 2023. Als Hersteller von lebensrettenden Medikamenten war es der Biotest AG von Anfang an ein großes Anliegen, einen Beitrag zur Linderung der Not nach der schrecklichen Erdbeben-Katastrophe zu leisten. Insbesondere unseren engagierten Mitarbeitenden war das eine Herzensangelegenheit. Die für Biotest beste Möglichkeit zu helfen ist eine Spende von Humanalbumin, eines unserer lebensrettenden Präparate zur Unterstützung der intensivmedizinischen Versorgung. Mit dieser Spende können rund 2.000 schwerverletzte Opfer versorgt werden. Dank der guten Beziehungen zu unserem deutschen Partner, der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung e.V. (Türk Alman Saglik Vakfi), und der lokalen Unterstützung durch unseren langjährigen türkischen Partner, dem Türkischen Roten Halbmond (Kizilay), wird Humanalbumin zur Therapie an Krankenhäuser, in die am stärksten von dem verheerenden Erdbeben betroffenen Gebiete, verteilt. Humanalbumin wird zur Behandlung oder Vorbeugung eines Schocks nach schweren Verletzungen, Blutungen, Operationen oder Verbrennungen eingesetzt, indem es das Blutplasmavolumen erhöht. Angesichts des dringenden medizinischen Bedarfs zur Behandlung von Zehntausenden von Verletzten, wird der Lieferung dieser Sendung hohe Priorität eingeräumt. "Die Spende von Biotest ist ein Zeichen für unser starkes Engagement für die türkischen Patienten und eine wirksamere Erstversorgung von Schwerstverletzten", sagt Enrico D'Aiuto, VP Global Sales and Marketing der Biotest AG. "Unsere Gedanken sind in diesen Tagen beim türkischen Volk, bei denen, die ihre Angehörigen verloren haben und bei denen, die gegen die katastrophalen Auswirkungen dieses Erdbebens kämpfen", sagt Peter Janssen, Chief Operations Officer der Biotest AG. Über Humanalbumin Albumin wird insbesondere in der Intensivmedizin und Akutversorgung verwendet. Bei Patienten mit hohem Blut- oder Flüssigkeitsverlust, unter anderem durch Verbrennungen, befinden sich zu wenige der wichtigen Proteine (Eiweiße) im Blut. Dieser Proteinverlust wird durch die Gabe von Albumin ausgeglichen. Auch bei Blutvergiftungen wird Albumin zur Volumensubstitution angewandt. Im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Präparaten, verfügt das aus menschlichem Blutplasma gewonnene Albumin über besonders gute Verträglichkeitswerte. Gleichzeitig ist es aber auch das wichtigste Trägereiweiß im Blut für die Bindung und den Abtransport von (Schad-) Stoffen aus dem Gefäßsystem. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.200 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung

14.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com