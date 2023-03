ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge (VW) - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie (VW) nach dem Ausblick auf 2023 von 237 auf 221 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das ehrgeizige Absatzziel des Autokonzerns impliziere Marktanteilsgewinne, die wohl auf einen geringeren Preis-Mix hinausliefen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erhöhten Investitionen für die Batterieproduktion sollten 2025 ihren Höhepunkt erreichen und signalisierten einen niedrigeren Free-Cashflow-Ausblick./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:09 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:09 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------