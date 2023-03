EQS-News: EcoGraf Limited: Einreichung des IPO-Prospekts von Innogy Limited

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Börsengang

15. März 2023 Einreichung des IPO-Prospekts von Innogy Limited Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass seine Tochtergesellschaft für Batteriekathodenmineralien, Innogy Limited (Innogy), einen Prospekt für einen Börsengang (IPO) eingereicht hat. Höhepunkte Prospekt für einen Börsengang mit einem Mindestbetrag von 5 Millionen AUD und einem Höchstbetrag von 8 Millionen AUD, einschließlich eines vorrangigen Angebots an berechtigte EcoGraf-Aktionäre

Innogy ist der größte Inhaber von Nickelexplorationskonzessionen in Tansania, zu denen auch noch wenig erforschte Provinzen mit Potenzial für Sulfid-Nickel sowie Kobalt und Lithium gehören

EcoGraf behält die Kernbeteiligung an Innogy

Innogy profitiert von EcoGrafs umfangreicher Betriebserfahrung in Tansania und seinen etablierten Beziehungen zu Herstellern von Elektrofahrzeugen und Lithium-Ionen-Batterien

Canaccord Genuity zum Lead Manager für das Angebot ernannt EcoGraf will mit der Abspaltung, dem Börsengang und dem ASX-Listing seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft für Batteriekathodenmineralien, Innogy (vorgeschlagener ASX-Code: IOG) (Innogy) einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Innogy‘s Strategie besteht darin, nach wichtigen Batteriekathodenmineralien zu suchen, wobei der Schwerpunkt auf Nickel liegt. Unter Nutzung der umfangreichen historischen Datenbank von EcoGraf sowie der Erfahrung und des Wissens über Tansania hat sich Innogy als größter Nickelexplorationskonzessionsinhaber des Landes etabliert, mit einem Explorationspaket von über 5.300 qkm Boden (davon 2.300 qkm gewährtes Grundgebiet und 3.000 qkm ausstehendes Land), das für eine Nickelsulfidmineralisierung sowie für Lithium, Kobalt und Gold aussichtsreich ist. Tansania ist für Nickelmineralisierungen sowie für Lithium und Kobalt sehr aussichtsreich und zugleich ist das Land im Vergleich zu anderen Nickel- und Lithiumprovinzen auf der ganzen Welt deutlich untererforscht. Dies koinzidiert mit einer sehr starken Nachfrage und den starken Preisaussichten für Nickel und Lithium als wichtiges Batteriemineral für die rasch expandierende Elektrofahrzeugindustrie. Die Abspaltung und der Börsengang werden EcoGraf die Möglichkeit geben, den potenziellen Wert dieses Nickel-Explorationspakets zu erschließen und gleichzeitig den berechtigten EcoGraf-Aktionären die Möglichkeit geben, sich direkt über das vorrangige Angebot zu beteiligen. Im Rahmen des Börsengangs unterbreitet Innogy ein Angebot von 25.000.000 voll eingezahlten Stammaktien (FPO) des Innogy-Kapitals (Innogy-Aktien) an, um mindestens 5 Millionen AUD und bis zu 40.000.000 FPO-Aktien, um maximal 8 Millionen AUD zu einem Angebotspreis von 0,20 AUD pro Innogy-Aktie (Angebot) zu beschaffen. Innogy hat am 15. März 2023 einen Prospekt für das Angebot bei der ASIC eingereicht (Prospekt). Das Angebot besteht aus einem vorrangigen Angebot an berechtigte EcoGraf-Aktionäre (Vorzugsangebot) und einem allgemeinen Angebot, bei dem Innogy-Aktien, die im Rahmen des Vorzugsangebots nicht an berechtigte EcoGraf-Aktionäre zugeteilt werden, an jeden anderen Antragsteller zugeteilt werden können (Allgemeines Angebot). EcoGraf-Geschäftsführer Andrew Spinks sagte: „Das Vorzugsangebot ist eine großartige Gelegenheit für bestehende EcoGraf-Aktionäre, von unseren Nickel-, Lithium- und Goldexplorationsaktiva zu profitieren. Wir glauben, dass ein neues, an der ASX notiertes Unternehmen die beste Struktur bietet, um diese Mineralien zu finanzieren und ihren Wert zu maximieren, zusammen mit einem erfahrenen Managementteam, das sich voll und ganz auf Kathodenbatteriemineralien fokussiert. EcoGraf wird Hauptaktionär von Innogy bleiben, und die Aktionäre beider Unternehmen werden von den Vorteilen dieser Assets profitieren. Neue Zeichner des Angebots erhalten Zugang zu unseren hochinteressanten Nickelvorkommen in Tansania, die auch für Lithium, Kobalt und Gold in Frage kommen, da wir von den sehr guten Aussichten des Nickelmarktes profitieren wollen.“ Eine elektronische Kopie des Innogy IPO-Prospekts kann unter www.innogylimited.com.au abgerufen werden. Das vorrangige Angebot wird allen berechtigten Aktionären von EcoGraf unterbreitet, die am Stichtag, Mittwoch, 22. März 2023 (Stichtag), Aktien halten und deren eingetragene Adresse sich in Australien oder Neuseeland oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, welche die Innogy-Verwaltungsräte für angemessen halten, um das vorrangige Angebot zu unterbreiten und Innogy-Aktien auszugeben (berechtigte EcoGraf-Aktionäre). Das Angebot wird nicht gezeichnet. Anspruchsberechtigte EcoGraf Aktionäre werden nach dem Stichtag Informationen darüber erhalten, wie sie Innogy-Aktien im Rahmen des vorrangigen Angebots beantragen können. EcoGraf-Aktionäre, die an dem Vorzugsangebot teilnehmen möchten, werden gebeten, das Antragsformular dafür so bald wie möglich nach dem Eröffnungsdatum für das Vorzugsangebot und in jedem Fall vor dem Schlussdatum des Vorzugsangebots einzureichen. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung beabsichtigt Innogy, das Vorzugsangebot am Donnerstag, den 13. April 2023, abzuschließen. Wichtige Termine für das Angebot Ereignis Vorgeschlagenes Datum Einreichung des Prospekts bei der ASIC Mittwoch, 15. März 2023 Stichtag des Vorzugsangebots Mittwoch, 22. März 2023 Eröffnungsdatum des Vorzugsangebots Donnerstag, 23. März 2023 Schlussdatum des Vorzugsangebots 17 Uhr (AEST) am Donnerstag, 13. April 2023 Eröffnungsdatum des Allgemeinen Angebots Donnerstag, 13. April 2023 Schlussdatum des Allgemeinen Angebots 17 Uhr (AEST) am Donnerstag, 27. April 2023 Ausgabe der Innogy-Aktion im Rahmen des Angebots Donnerstag, 18. Mai 2023 Versand von Haltefristen Dienstag, 23. Mai 2023 Voraussichtlicher Termin für ASX-Notierung Donnerstag, 25. Mai 2023 Anmerkungen: Die oben genannten Daten sind nur indikativ und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Angebotsfrist kann von der ASIC gemäß Abschnitt 727(3) des Corporations Act um maximal sieben Tage verlängert werden. Innogy behält sich das Recht vor, die Schlusstermine zu verlängern oder das Angebot ohne vorherige Ankündigung vorzeitig zu beenden. Innogy behält sich auch das Recht vor, das Angebot zu jedem Zeitpunkt vor der Ausgabe von Innogy Aktien an die Antragsteller nicht durchzuführen Wird das Angebot storniert oder vor Abschluss des Angebots zurückgezogen, werden alle Zeichnungsgelder in voller Höhe (ohne Zinsen) so schnell wie möglich in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Corporations Act zurückerstattet. Die Anleger werden aufgefordert, ihre Anträge so bald wie möglich nach Öffnung des Angebots einzureichen. Sollten Sie Fragen zum Angebot haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an die Innogy Offer Information Line unter +61 1800 129 386 zwischen 8:30 Uhr und 17:30 Uhr (Sydney Zeit), Montag bis Freitag. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung ist nicht als Angebot zur Zeichnung, Einladung, Empfehlung oder Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung zu verstehen. Das geplante Aktienangebot von Innogy, auf das in dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, erfolgt auf der Grundlage des Prospekts, der von Innogy am 15. März 2023 bei der Australian Securities and Investments Commission eingereicht wurde (Prospekt). Eine Kopie des Prospekts ist auf der Website von Innogy unter www.innogylimited.com.au verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar des Prospekts erhalten Sie kostenlos bei der Innogy Offer Information Line unter der Telefonnummer +61 1800 129 386 von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 17:30 Uhr (AEST) oder per E-Mail an Innogy unter info@innogylimited.com.au. Alle Angebote von Aktien im Rahmen des Angebots, auf die in dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, werden in dem Prospekt enthalten sein oder von diesem begleitet werden. Anleger sollten den Prospekt bei der Entscheidung über den Erwerb von Aktien berücksichtigen, und jede Person, die einen Antrag auf Aktien stellen möchte, muss das Antragsformular ausfüllen, das im Prospekt enthalten ist oder diesem beigefügt wird. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

