EQS-News: PAION VERANSTALTET GESPONSERTES ANGIOTENSIN-II-SYMPOSIUM AUF DEM ISICEM IN BRÜSSEL

PAION VERANSTALTET GESPONSERTES ANGIOTENSIN-II-SYMPOSIUM AUF DEM ISICEM IN BRÜSSEL



16.03.2023

PAION VERANSTALTET GESPONSERTES ANGIOTENSIN-II-SYMPOSIUM AUF DEM ISICEM IN BRÜSSEL Gesponsertes Symposium & Posterpräsentation über Angiotensin II auf dem 42. ISICEM Kongress, 21. - 24. März 2023 in Brüssel

PAION präsentiert neue Daten aus einer Post-hoc-Analyse der ATHOS-3-Studie mit Angiotensin II Aachen, 16. März 2023 – Die PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, wird an dem ISICEM 2023, International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, vom 21. bis 24. März 2023 in Brüssel teilnehmen. Ein Abstract über Angiotensin II wurde für einen Vortrag angenommen. Darüber hinaus hat PAION ein gesponsertes Symposium organisiert. Poster-Präsentation: Angiotensin II for the treatment of vasodilatory shock in patients with acute kidney injury. Poster Nummer P219 Diese Post-hoc-Analyse gibt Aufschluss darüber, welche Patientengruppe weiter untersucht werden könnte, um die Vorteile einer Behandlung mit Angiotensin II zu ermitteln. Gesponsertes Symposium: Management of refractory distributive shock: new insights and practical aspects Mittwoch, 22. März 2023, 12.30-13.30 Uhr (MEZ). Angiotensin II ist von der Europäischen Kommission für die Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderweitig distributivem Schock zugelassen, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien hypoton bleiben. PAION schätzt, dass in Europa jährlich etwa 150.000 Patienten mit septischem oder anderem distributivem Schock trotz Behandlung mit bestehenden Therapien unter den angestrebten Blutdruckwerten bleiben, was zu einer hohen Sterblichkeitsrate bei diesen kritisch kranken Patienten führt. Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: „Der septische und andere distributive Schocks sind schwerwiegende Zustände, die bei Krankenhauspatienten zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. Dies erfordert eine aufwändige Behandlung durch Intensivmediziner, bei der PAION ins Spiel kommt. Mit unserem Produkt Angiotensin II leisten wir hier einen wertvollen Beitrag für die Behandlung von Erwachsenen. Wir freuen uns darauf, den Dialog mit Intensivmedizinern und wichtigen Meinungsführern weiter zu intensivieren und zu lernen, was in der Praxis benötigt wird. Das Symposium auf dem ISICEM bietet dafür eine ideale Plattform.“ Angiotensin II (GIAPREZA®) auf einen Blick Angiotensin II zur Injektion ist ein von der FDA zugelassener Vasokonstriktor zur Erhöhung des Blutdrucks bei Erwachsenen mit septischem oder anderweitig distributivem Schock. Angiotensin II ist von der Europäischen Kommission für die Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderweitig distributivem Schock zugelassen, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien hypoton bleiben. Angiotensin II imitiert das körpereigene Angiotensin-II-Peptid, das eine zentrale Rolle im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System spielt, das wiederum den Blutdruck reguliert. Angiotensin II erhöht den Blutdruck durch Gefäßverengung; die erhöhte Freisetzung von Aldosteron durch die direkte Wirkung von Angiotensin II auf die Gefäßwand wird durch Bindung an den G-Protein-gekoppelten Angiotensin-II-Rezeptor Typ 1 auf den glatten Gefäßmuskelzellen vermittelt, wodurch die Ca2+/Calmodulin-abhängige Phosphorylierung von Myosin stimuliert und eine Kontraktion des glatten Muskels verursacht wird. Bei der pivotalen Phase-III-Studie von Angiotensin II für die Behandlung eines High-Output-Schocks (ATHOS-3) handelte es sich um eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppelblinde, internationale, multizentrische Phase-III-Studie zu Sicherheit und Wirksamkeit, in der Erwachsene mit septischem Schock oder anderweitig distributivem Schock, die trotz Flüssigkeits- und Vasopressor-Therapie eine Hypotonie aufwiesen, im Verhältnis 1:1 auf Angiotensin II oder Placebo randomisiert wurden und 321 Patienten behandelt wurden. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt, ein Ansteigen des Blutdrucks, wurde von 70 % der mit Angiotensin II behandelten Patienten im Vergleich zu 2 % der mit Placebo behandelten Patienten erreicht; p < 0,001. Die europäische Zusammenfassung der Produktmerkmale ist auf der Website der EMA verfügbar: www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/giapreza. Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Remimazolam (Byfavo®) in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderweitig distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. PAION-Kontakt: Ralf Penner Senior Vice President Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstraße 25 52078 Aachen Tel. +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

