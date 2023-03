Leonteq AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Medienmitteilung: Leonteq lanciert ETP+ auf den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR



16.03.2023 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ LANCIERT ETP+ AUF DEN GGX SUSTAINABLE DYNAMIC LEADERS EUROPE INDEX NTR

Zürich, 16. März 2023

Leonteq lanciert in Zusammenarbeit mit der Global Green Xchange AG (GGX) ein Exchange Traded Product (ETP) auf den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR.

Leonteq und GGX, ein führender Schweizer Anbieter von ESG-Lösungen, haben mit der Lancierung eines ETP+ auf den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR ihre Zusammenarbeit gestartet. Das ETP+ ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht institutionellen und privaten Anlegern in der Schweiz zur Verfügung. Dieses Produkt ermöglicht es Anlegern, das erste an einen nachhaltigen Index gekoppelte ETP der Schweiz in ihr Portfolios aufzunehmen. Laut GGX bietet der Index ein Engagement in Unternehmen mit positiven ESG-Aspekten und bietet gleichzeitig vielversprechende Renditechancen.

Der GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR berücksichtigt Unternehmen auf der Grundlage des GGX ESG-Ratings, eines innovativen Bewertungsstandards, der eine transparente Messung der Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen ermöglicht. Der Index umfasst derzeit 20 europäische Unternehmen, darunter ein Windturbinenhersteller sowie ein Hersteller von Wasserstoffanlagen.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions von Leonteq: «Wir freuen uns, unsere neue Zusammenarbeit mit GGX, einem innovativen Schweizer Anbieter von ESG-Ratings und -Lösungen, bekannt zu geben. Die Lancierung des ETP+ ermöglicht es Anlegern, sich in Unternehmen zu engagieren, die einen besonders positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft haben. Die Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Vorreiterrolle von Leonteq auf dem Schweizer ETP-Markt, sondern unterstreicht auch unsere Position als Anbieterin innovativer Anlagelösungen.»

Leonteq ist die erste Emittentin von ETP-Produkten auf dem Schweizer Markt, die von der FINMA als Wertpapierhaus lizenziert ist. Das Unternehmen verfügt zudem über ein von Fitch Ratings Ltd. erteiltes Investment-Grade-Rating, ein von MSCI zugewiesenes ESG-Rating von «A», eine starke Kapitalbasis von insgesamt rund CHF 930 Millionen und kann auf eine mehr als 15-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken. Damit unterscheidet sich Leonteq von den bestehenden ETP-Emittenten, bei denen es sich in der Regel um «Special Purpose Vehicles» ohne nachgewiesenen Leistungsausweis, ohne Rating und ohne regulatorische Aufsicht handelt und die oftmals nur über ein minimales einbezahltes Eigenkapital verfügen.

ETP+ Produkte bieten den Anlegern mehr Sicherheit, da sowohl die Verwahrstelle als auch der Collateral Agent, beides renommierte Gegenparteien, ihren Sitz in der Schweiz haben und durch tägliche unabhängige Kontrollen das Emittentenrisiko entscheidend gemindert wird. Die Sicherheiten werden bei SIX SIS AG gehalten, und SIX Repo AG ist in ihrer Funktion als Collateral Agent für die tägliche Überprüfung der Sicherheiten verantwortlich.

Martin Raab, Mitglied des Verwaltungsrats von GGX und Vorsitzender des GGX Ratings Committee: «Wir freuen uns sehr, das erste ESG-gekoppelte ETP+ mit Leonteq zu lancieren, mit welcher GGX der Pioniergeist auf dem Finanzmarkt verbindet. Dies spiegelt sich auch in dem für das ETP+ gewählten Index wider. Durch die einzigartige Kombination von Ökologie und Ökonomie im Referenzindex können Privatanleger, Vermögensverwalter, Pensionskassen und andere professionelle Anleger nun Nachhaltigkeitsaspekte und Renditepotenziale in ihren Depots verbinden.»

Harry Schnabel, Verwaltungsratspräsident von GGX: «Die aktuelle Indexzusammensetzung, die vierteljährlich überprüft wird, enthält Unternehmen, die ernsthafte Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit erzielt haben und gleichzeitig eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Der Index ist ein Netto-Total-Return-Index, d.h. die Nettodividenden werden automatisch reinvestiert.»

Als unabhängige, innovative ESG-Ratingagentur und ESG-Datenanbieter bündelt die Global Green Xchange AG umfangreiche Lösungen für professionelle Investoren und Privatanlegende. So hat die GGX einen innovativen Rating-Standard entwickelt, der eine transparente und nachvollziehbare Quantifizierung der Nachhaltigkeit von Unternehmen ermöglicht. Innovation und Technologie stehen für das Unternehmen im Vordergrund. Missionsziel ist es, eine international führende Rolle bei den Themen Transparenz, Praxisorientierung und Zugang zu nachhaltigen Investments einzunehmen.

Erfahren Sie mehr über das ETP+ auf den GGX Sustainable Dynamic Leaders Europe Index NTR.



KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktkategorien Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.