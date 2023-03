S&P 500 - Kann aus der Erholung mehr werden?

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.935,67 Pkt (S&P)

Die Zeit seit Oktober lässt sich beim S&P 500 wie folgt zusammenfassen: Ausgehend von einem Tief bei 3.491 Punkten folgte eine dreiteilige, korrektive Aufwärtsphase, die bei 4.195 Punkten bzw. einem Hoch weiter rechts bei rund 4.148 Punkten endete. Der anschließende Bruch der Aufwärtstrendlinie und der markanten Unterstützung bei 3.926 Punkten hat die Möglichkeit eines neuen Abwärtstrends eröffnet.

Unter 3.808 Punkten könnte sogar das Ende des großen Abwärtstrends eingeleitet werden

Setzt man den Start der Abwärtsbewegung bei 4.195 Punkten an, so wurde im Tief bei 3.808 Punkten bereits die 100 %-Projektion der ersten Abwärtsbewegung und damit ein wichtiges Ziel erreicht. Auch das Einsetzen der Gegenbewegung der letzten Stunden stützt die These, dass diese zwei Abwärtsstrecken zusammengehören. Sollte der Index also im weiteren Verlauf unter 3.808 Punkte einbrechen, könnte die nunmehr dritte große Verkaufswelle bis 3.762 und darunter bis 3.690 und 3.645 Punkte führen. Wer meine Analysen auf stock3 PROmax verfolgt, weiß, dass ich davon ausgehe, dass im Bereich um 3.680 Punkten der mittelfristige Abwärtstrend seit dem Allzeithoch enden kann. Entsprechend rechne ich in diesem Zielgebiet mit einer massiven Aufwärtsbewegung.

Erholung mit etlichen Fragezeichen

Soweit die Abwärtsziele. Da sich der S&P 500 jetzt aber noch in einer Erholung befindet, stellt sich die Frage, wie weit diese führen kann. Zunächst liegen bei 3.936 bis 3.950 Punkten und darüber bei 3.966 Punkten Kursziele der ersten Erholung, die am 13. März begann. An diesen Stellen kann der Markt also wieder nach Süden drehen. Da die Möglichkeit besteht, dass mit dem Tief bei 3.808 bzw. eine Etage darüber bei 3.838 Punkten ein neuer Aufwärtstrend begonnen hat, wäre dagegen ein Ausbruch über 3.970 Punkte entsprechend bullisch und könnte eine steile Kaufwelle in Richtung 4.077 und 4.100 Punkte starten.

Fällt der S&P 500 dagegen jetzt unter 3.890 Punkte zurück, wäre die Erholung bereits angekratzt. Unterhalb von 3.875 Punkten wäre sie gestoppt und entsprechend mit einem Einbruch auf 3.838 und 3.808 Punkte zu rechnen. Darunter würden die großen oben genannten Abwärtsziele aktiviert. Die Bullen haben damit also einen starken Widerstandsbereich vor der Nase und wenig Spielraum auf der Unterseite.

S&P 500 Chartanalyse (4-Stunden-Chart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)