Dow Jones Industrial Average® - Der Faktor “Saisonalität”

In unserem technischen Jahresausblick legen wir regelmäßig einen Fokus auf die beiden bekanntesten Zyklen überhaupt. Gemeint sind der US-Präsidentschaftszyklus auf der einen und der Dekadenzyklus auf der anderen Seite. Besonders interessant finden wir dabei Phasen, die sich durch doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen. Mit anderen Worten: Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen, haben unsere volle Aufmerksamkeit. Während im Rahmen unseres Jahresausblicks eher die größeren Zusammenhänge eine Rolle spielen, wollen wir mit der heutigen Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ einen kürzerfristigen Fokus auf die Entwicklungen der einzelnen Kalendermonate legen. Grundlage der nebenstehenden Tabelle ist dabei die Kurshistorie des Dow Jones® seit dem Jahr 1900. Über die letzten gut 120 Jahre stellt der Dezember mit einem Kurszuwachs von 1,4 % den besten Börsenmonat dar – dicht gefolgt vom April (1,23 %). Ansonsten bieten noch die Monate Juli und November einen durchschnittlichen Kurszuwachs von über 1 %. Am anderen Ende der Skala findet sich der September: Ein durchschnittlicher Kursabschlag von -0,94 % bringen diesem Monat die „rote Laterne“ der Performance-Hitliste ein (Fortsetzung siehe Analyse 2 ).

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

