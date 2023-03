EQS-Adhoc: blueplanet Investments AG: Ankündigung einer ausserordentlichen Gläubigerversammlung

EQS-Ad-hoc: blueplanet Investments AG / Schlagwort(e): Anleihe

blueplanet Investments AG: Ankündigung einer ausserordentlichen Gläubigerversammlung



17.03.2023 / 19:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Finanznachricht: Die blueplanet Investments AG (die „Gesellschaft“) kündigt hiermit an, dass sie in Kürze zu einer ausserordentlichen Gläubigerversammlung der grünen Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H3F75 | WKN: A3H3F7) einladen wird. Auf dieser ausserordentlichen Gläubigerversammlung sollen einerseits Änderungen der Anleihebedingungen zur Abstimmung gestellt werden, andererseits über einen Antrag zweier Anleihegläubiger, einen gemeinsamen Vertreter für die Anleihegläubiger zu bestellen, entschieden werden. Die vorläufige Tagesordnung sieht unter anderem Sanierungsbemühungen der Gesellschaft vor. Diese sind daher nötig geworden, dass (i) geführte Gespräche mit einem Investor im gesetzten Zeitrahmen leider noch nicht abgeschlossen werden konnten, (ii) sich Verschiebungen bei erwarteten Kapitalflüssen ergeben haben und (iii) sich zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich blueplanet water zusätzlicher Kapitalbedarf ergeben hat, sodass die Cashflows hierzu in der Gesellschaft verbleiben sollten, um diesen Geschäftsbereich als starke Einnahmequelle in relativ kurzer Zeit zu eröffnen, wodurch sich die Kapitalstruktur der Gesellschaft erheblich verbessern wird. Die zur Abstimmung zu stellenden Änderungen der Anleihebedingungen sollen so zur Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft führen. Unter anderem wird die Tagesordnung folgende Punkte enthalten: Änderung der Zinszahlungstermine von halbjährlich auf einmal jährlich - die nächste Zahlung wäre somit am 26. August 2023; Änderung der Bedingungen zur Möglichkeit einer einmaligen, zusätzlichen Wandlung auch ohne Börsengang in einem Zeitraum von 30 Tagen nach der beabsichtigten ausserordentlichen Anleihegläubigerversammlung unter Verzicht auf die bis dahin angelaufenen Zinsen; Änderung des Zinssatzes und einer damit einhergehenden einmaligen Sonderzahlung bei Endfälligkeit der Wandelschuldverschreibung. All diese zu beschliessenden und von der Gesellschaft in anderen Belangen bereits umgesetzten oder in die Wege geleiteten Massnahmen sind durch äusserlich bedingten Zeitverzug der Finanzplanungen notwendig geworden und sollen der Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dienen. Sie sind als notwendige Schritte zu betrachten, die Gesellschaft für die anstehenden positiven Entwicklungen in die Zukunft nachhaltig zu sanieren und damit auf ein sicheres Fundament zu stellen. Die weiteren Details zu den Punkten der Tagesordnung können der Einladung, die in Kürze auf der Homepage der Gesellschaft und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, entnommen werden. blueplanet Investments AG Alexander Lattmann Vorstand 17.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

