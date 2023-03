FEDEX - Aktie drückt nach Prognoseanhebung aufs Gaspedal

Fedex Corp. - WKN: 912029 - ISIN: US31428X1063 - Kurs: 204,050 $ (NYSE)

In meinem Februar-Artikel zur Aktie von FedEx hieß es unter anderem: "Es ist aber zu erwarten, dass sich die Kostensituation in diesem Jahr entspannen wird. Alleine die Rohstoff- und Transportkosten sind inzwischen wieder tendenziell rückläufig." Und tatsächlich, auf der Gewinnseite ist das Management wieder optimistischer gestimmt. Die Aktie schoss gestern nach Börsenschluss regelrecht nach oben.

Der Quartalsbericht war zunächst gemischt ausgefallen. Der Umsatz sank im dritten Quartal des im Mai endenden Geschäftsjahres von 23,6 auf 22,2 Mrd. USD und damit unter der Analystenprognose von 22,7 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie toppte mit 3,41 USD dagegen die Konsensschätzung von 2,73 USD. Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich dennoch deutlich von 1,11 Mrd. USD auf 771 Mio. USD.

Die angekündigten Kostensenkungsprogramme scheinen bereits zu greifen. Finanzvorstand Mike Lenz sagt: "Wir passen unsere Kostenbasis in sämtlichen Dimensionen und Bereichen an. Jeder USD steht auf dem Prüfstand." Bis zum Jahr 2025 möchte FedEx 4 Mrd. USD einsparen. Im abgeschlossenen Quartal wurden unter anderem die Flugstunden um 8 % heruntergefahren und die Gehälter und Boni um 4 % gestutzt. Während die Kostenbasis sich verbessert, bleibt die Nachfragesituation bislang schwach. Am 5. April will FedEx die Investoren über weitere Details seines Kostensenkungsprogramms informieren.

Erfreulich: Auch wenn das bald endende Geschäftsjahr Rückgänge bei Umsatz und Gewinn mit sich bringen wird, soll das Ergebnis nun besser ausfallen als zuletzt prognostiziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll eine Spanne zwischen 14,60 bis 15,20 USD erreichen. Bislang lag der Konsens bei 13,87 USD je Aktie. Ich habe die neue Ergebnisschätzung in die Tabelle eingearbeitet, die Umsatzschätzung dagegen von Analystenseite weiter übernommen.

Charttechnischer Volltreffer

Die Kursentwicklung der Aktie folgte in den vergangenen Wochen wunderbar dem Prognosepfeil, womit dieser beibehalten werden kann. Nach dem Abpraller am langfristigen Abwärtstrend und der Horizontalen bei 216,34 USD könnte die Aktie nun den mittelfristigen Ausbruch schaffen und Kurse von knapp 250 USD erreichen. Die Unterstützungszone um 190 USD hat sich zuletzt bewährt.

Fazit: FedEx überrascht auf der Gewinnseite positiv. Neben dem nachlassenden Inflationsdruck sollte sich das laufende Kostenprogramm weiter positiv auswirken. Schlussendlich wird sich aber auch die Nachfrageseite verbessern müssen, um der Aktie wieder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bescheren zu können. Charttechnisch sieht es gut aus, sollte der Widerstand bei 216,34 USD heute nachhaltig überboten werden.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 93,51 92,31 92,86 Ergebnis je Aktie in USD 20,61 14,90 16,92 KGV 10 14 12 Dividende je Aktie in USD 3,40 4,60 4,96 Dividendenrendite 1,67 % 2,25 % 2,43 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Fedex-Aktie (Wochenchart)

