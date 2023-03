Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG ISIN: DE0005176309 Anlass der Studie: Akquisition Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2023 Kursziel: 7,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: ./. Analyst: Thorsten Renner Erste Übernahme erfolgreich abgeschlossen Die Neuausrichtung der Wurmtal Beteiligungen AG hat sich für die Anleger bezahlt gemacht. Bereits durch die Übernahme der Kehmer Versicherungsmakler GmbH konnte die Gesellschaft erfreuliche Ergebnisse ausweisen und hohe Dividendenzahlungen an die Anteilseigner ausschütten. In unserem letzten Research hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen von Nachfolgeregelungen attraktive Kaufmöglichkeiten ergeben können. Mit der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH konnte nun eine erste Übernahme erfolgreich abgeschlossen werden. Die Kasse des Unternehmens ist aber weiterhin gut gefüllt, so dass wir in Zukunft von weiteren Übernahmen ausgehen. Diese sollten die Gewinne weiter ansteigen lassen. Denn das Modell ist recht einfach skalierbar, was für die Wurmtal Beteiligungen AG zusätzliches Potenzial eröffnet. Zudem sollte die Gesellschaft auch nennenswert von der Inflation profitieren, da das betreute Prämienvolumen der Töchter deutlich stärker als der Kostenblock steigen dürfte. Seit unserer letzten Empfehlung hat die Wurmtal-Aktie dem investierten Anleger unter Einrechnung der gezahlten Dividende von 0,30 Euro eine Rendite von stattlichen 30 Prozent beschert. Trotzdem bietet das Papier auf Basis unserer Dividendenschätzung immer noch eine mehr als attraktive Ausschüttungsrendite von 6,1 Prozent. Für die kommenden Jahre erwarten wir weiterhin steigende Dividendenzahlungen. Etwaige weitere attraktive Zukäufe sind in unseren Schätzungen jedoch noch nicht berücksichtigt und könnten somit zu weiteren Anhebungen der Prognosen führen. Bis dahin kann sich der Anleger mit äußerst attraktiven Dividenden trösten. Angesichts der hervorragenden Entwicklung und der Akquisition erhöhen wir unser Kursziel für die Aktie der Wurmtal Beteiligungen AG von 6,50 auf 7,00 Euro. Dabei empfehlen wir, das Papier unverändert zu 'Kaufen'. Allerdings sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens des im Freiverkehr Hamburg notierten Anteilsscheins immer mit einem Limit versehen werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26579.pdf

