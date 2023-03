DAX® - It is all about 14.800 Punkte

Der große Verfall am vergangenen Freitag ließ die wichtige DAX®-Unterstützung bei 14.800 Punkten wackeln. Mit dem erneuten Schwächeanfall zum Wochenende stellt das Aktienbarometer auch das „Hammer“-Umkehrmuster vom Vortag sofort wieder in Frage. Unter dem Strich steht die schwächste Handelswoche des Jahres zu Buche (-4,3 %). Das untere Bollinger Band (akt. bei 14.790 Punkten) sowie das höchste Handelsvolumen des Jahres unterstreichen die Bedeutung der eingangs angeführten Haltemarke zusätzlich. Um weiteren charttechnischen Schaden zu verhindern, sollten die deutschen Standardwerte diese Bastion nicht nachhaltig unterschreiten. Woher könnte Hilfe kommen? Zum einen schlägt sich der Nasdaq-100® in den letzten Tagen mehr als wacker. Die US-Technologietitel haben Ende letzter Woche sogar eine Flaggenkonsolidierung nach oben aufgelöst. Zum anderen ist die Börsenstimmung bereits sehr negativ. So weist die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) nur noch einen Bullenanteil von 19,2 % aus. Werte unter 20 % zeugen von einer extremen Skepsis und markieren oftmals untere Wendepunkte.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

