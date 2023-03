EQS-Adhoc: ElringKlinger AG: EKPO erhält Großserienauftrag eines globalen Automobilherstellers über Bipolarplatten

EQS-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ElringKlinger AG: EKPO erhält Großserienauftrag eines globalen Automobilherstellers über Bipolarplatten



20.03.2023 / 12:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EKPO erhält Großserienauftrag eines globalen Automobilherstellers über Bipolarplatten Auftrag mit Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich über fünf Jahre

Lieferung von metallischen Bipolarplatten für künftiges Brennstoffzellensystem des Herstellers

Produktion startet 2026

EKPO investiert hohen zweistelligen Mio.-EUR-Betrag Dettingen/Erms (Deutschland), 20. März 2023 +++ Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), als Gesellschaft im Konzern des Mehrheitseigners ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023, WKN 785602) vollkonsolidiert, während der französische Automobilzulieferer Plastic Omnium die weiteren Anteile hält, wurde von einem globalen Automobilhersteller beauftragt, Bipolarplatten für das künftige Brennstoffzellensystem des Herstellers in Serie zu liefern. Der Auftrag hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren ab 2026 und umfasst ein Gesamtvolumen im mittleren dreistelligen Mio.-EUR-Bereich. Für die Fertigung an einem neuen Standort wird EKPO einen hohen zweistelligen Mio.-EUR-Betrag investieren. Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektro­fahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal­tiger Mo­bilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbren­nungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen An­triebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirm­systeme sor­gen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynami­sche Präzisions­teile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch für Branchen au­ßerhalb der Auto­mobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 46 Standorten weltweit.

Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden In­for­mationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genann­ten zu­künftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, be­ru­hen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Ände­rungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkur­sen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. 20.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

