EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares legt Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe fest

20.03.2023 / 07:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Mutares legt Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe fest

Mindestvolumen in Höhe von EUR 100 Mio. bereits erreicht

Zeichnungsfrist verkürzt

München, 20. März 2023. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat heute den Zinssatz der neuen, vorranging besicherten und variabel verzinslichen Anleihe (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) mit einer Laufzeit von 4 Jahren ("Neue Anleihe") festgelegt. Die Neue Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5 % p.a. verzinst. Zudem hat die Gesellschaft heute beschlossen, die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots um einen Tag zu verkürzen.

Die Neue Anleihe ist sowohl bei Institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen und die Gesellschaft hat bereits Zeichnungsanträge für das angestrebte Mindestvolumen der Neuen Anleihe in Höhe von EUR 100 Mio. erhalten.

Eine Zeichnung der Neuen Anleihe ist für Privatanleger im Rahmen des öffentlichen Angebots noch bis heute (20. März 2023) um 12:00 Uhr (MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft (https://ir.mutares.de/anleihe/) möglich.

Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.

