Rückblick:

EUR/USD bewegte sich in der abgelaufenen Handelswoche in einer Handelsspanne zwischen dem EMA200 im Tageschart um 1,0540 USD auf der Unter- und dem Bereich 1,0740/50 USD auf der Oberseite. Weder Bullen noch Bären konnten nachhaltige Akzente setzen, der Devisenmarkt scheint etwas unschlüssig zu sein im Zuge der aktuellen Bankenkrise in Europa und den USA. Auch die Zinserhöhung der EZB um 50 Basispunkte brachte keinen nachhaltigen Bewegungsschub, der Schritt war vorher klar angekündigt und somit erwartet worden.

Ausblick:

Das Highlight der aktuellen Handelswoche ist ohne Zweifel der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend um 19 Uhr. Einige Marktteilnehmer hoffen hier auf keine Zinserhöhung im Umfeld der aktuellen Turbulenzen, dies wäre wohl aber eher das falsche Signal für die Federal Reserve wenn sie ihre Kredibilität bewahren möchte. Aktuell rechnet der Markt mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Beachtenswert sind im Wochenverlauf weiterhin der ZEW-Index, eine Lagarde-Rede sowie die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone. Zudem steht weiterhin das Credit Suisse-Debakel im Fokus. Kommt es hier zu einem Domino-Effekt dürfte der Devisenmarkt die "Flucht in den Dollar" antreten und entsprechend für Abwärtsdruck sorgen im EUR/USD. Eine spannende aber auch eher undurchsichtige Angelegenheit aktuell. Anleger sind definitiv gut beraten defensiver zu agieren aktuell.

Charttechnischer Ausblick:

Innerhalb der Spanne 1,0540 und 1,0800 USD ist das Chartbild kurzfristig neutral zu beurteilen. Erst ein Ausbruch aus dieser Spanne per Tageschluss eröffnet neues Potenzial für eine größere Trendbewegung, bis dahin ist das Währungspaar lediglich etwas für intraday-Trader.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW-Index, 13:30 Uhr Rede Christine Lagarde

Mittwoch: 19 Uhr Fed-Entscheid

Donnerstag: 9:30 Uhr SNB-Entscheid

Freitag: 9:15/ 9:30/ 10 Uhr: Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ