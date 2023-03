Trading-Chance Amazon: Ein Switch zurück ins Bären-Lager

Werbung

Seit dem 29.12., an dem wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf amazon.com vorgestellt hatten, ist zwar der Kurs der Aktie gestiegen, die Rahmenbedingungen ebenso wie die Lage beim Unternehmen selbst haben sich indes verschlechtert. Damit wäre jetzt eine Gelegenheit, von Long zurück auf die Short-Seite zu wechseln, zumal sich der Kurs einer massiven Widerstandszone nähert. Eine Trading-Chance Short.

Das hätte noch im Sommer wohl kaum jemand erwartet, aber der Online-Handelsriese amazon.com beendete das Geschäftsjahr 2022 mit Verlust. 2023 soll wieder ein Gewinn drin sein, schätzen die Analysten, die die Aktie trotz aller negativen Nachrichten stur als Kauf einstufen, während sie aber zugleich die Kursziele sukzessiv senken. Aber ob es für einen Gewinn reicht oder nicht, bei Amazon läuft es nicht, wie es soll.

Amazons Entlassungen werden immer umfangreicher … es klemmt, wie es scheint

Erst zu Wochenbeginn hat Amazon gemeldet, dass man weitere 9.000 Stellen streichen wird, insgesamt summieren sich die Job-Reduzierungen jetzt schon auf 27.000. Man spart, man restrukturiert, einige der Präsenz-Shops schließen. Das macht sehr deutlich, dass hier Probleme aufgelaufen sind, die sich nicht von alleine lösen.

Auffällig war, dass die Trader trotzdem immens bullisch waren und die Aktie im Vorfeld der Ende Januar erwarteten Bilanz des Weihnachtsquartals massiv nach oben trieben, um sie dann, als erneut ernüchternde Zahlen auf den Tisch kamen, fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel, Sie sehen das im nachfolgenden Chart. Das wirkte wie das letzte Aufbäumen eines sturen „Daumen hoch“. Und damit ist es fraglich, ob sich die Aktie bei zugleich trüb bleibenden Rahmenbedingungen durch die massive Widerstandszone wird kämpfen können, an die sie jetzt herangelaufen ist.

Massive Widerstandszone erreicht: take the money and run!

In den letzten Tagen hatte die seit der Quartalsbilanz korrigierende Aktie einen Schwenk nach oben gemacht. Wer noch in der am 29.12. vorgestellten Long-Position engagiert ist, könnte sich da überlegen, den aufgelaufenen Gewinn mitzunehmen. Denn diese Gegenbewegung ist jetzt an eine massive Widerstandszone herangelaufen … und die Motivation, diese zu überwinden, dürfte momentan überschaubar genug sein, um das als Basis für einen Schwenk zurück auf die bis Ende Dezember eingenommene Short-Seite zu nutzen.

Quelle: marketmaker pp4

Unmittelbar über dem aktuellen Kurs wartet zwischen 101,26 und 108,27 US- Dollar ein Widerstandsbereich, der sich aus den Zwischentiefs vom Frühjahr 2022, der mittelfristigen Abwärtstrendlinie sowie der 200-Tage-Linie zusammensetzt. Knapp darüber würden wir den Short-Trade mit einem Stop Los absichern. Eine interessante Basis, um hier wieder auf Short zu wechseln.

Switch auf Short mit einem moderaten Hebel von 3

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 130,322 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3. Den Stop Loss würden wir bei 111 US-Dollar in der Aktie ansetzen. Dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,79 Euro (berechnet auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von 1,0780). Die WKN dieses Short-Zertifikats auf amazon.com lautet UK6T9G.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 101,26 US-Dollar, 105,00 US-Dollar, 108,27 US-Dollar, 114,00 US-Dollar

Unterstützungen: 88,12 US-Dollar, 85,87 US-Dollar, 81,43 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf amazon.com

Basiswert amazon.com WKN UK6T9G ISIN DE000UK6T9G2 Basispreis 130,322 US-Dollar K.O.-Schwelle 130,322 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,79 Euro

