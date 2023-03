DAX erneut im Plus, FED-Sitzung voraus, Quartalszahlen bei Nike und GameStop

Der DAX steigt den dritten Tag in Folge und kann sich damit von den Wochentiefs um beeindruckende 800 Punkte lösen. Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung FED scheinen sich viele Marktakteure positiv zu orientieren, dass es eine der letzten Zinsanhebungen in den USA sein wird. Entsprechend verändert haben sich die Ausblicke und Schätzungen, die über das FED-Watch-Tool ersichtlich sind, angepasst.

Unser Händler Roland kommentiert diese Situation und zeigt Szenarien auf, die sogar in Richtung Zinssenkung gehen.

Aus Sicht des Aktienmarktes hatten wir zudem positive Daten von Nike in der Nachbörse. Der Umsatz konnte gesteigert und die Lagerbestände abgebaut werden. Zunächst reagierte die Aktie in der Nachbörse positiv, baute diesen Aufschlag aber wieder ab. Hintergrund war der Ausblick und die gesunkene Gewinnmarge, die vor allem von den vielen Rabattierungen im Verkauf herkamen.

Zweiter Wert mit deutlich positivem Setup in der Nachbörse war die GameStop. Es gelang dem Unternehmen, aus einem anvisierten Verlust einen Gewinn zu machen und damit alle Anleger zu überraschen. Um 50 Prozent stieg der Aktienkurs in der Nachbörse und erinnerte damit an die Zeit, als die Aktie im Forum "Wallstreetbets" heiß diskutiert wurde. Was waren genau die Umsatz- und Gewinntreiber?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.