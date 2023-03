EQS-News: Veganz Group AG: Massimo Garau wird neuer Finanzvorstand bei Veganz

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Veganz Group AG: Massimo Garau wird neuer Finanzvorstand bei Veganz



22.03.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Massimo Garau wird neuer Finanzvorstand bei Veganz

(Berlin, 22. März 2023) Der Aufsichtsrat der Veganz Group AG (veganz.de), dem einzigen Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hat Massimo Garau (59) mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. In dieser Funktion verantwortet er künftig die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Recht und Investor Relations.

Seinen beruflichen Werdegang startete Massimo Garau 1992 als Strategic Planning and Business Development Manager bei Ansaldo Finmeccanica, Italien, bevor er 1995 zu EVC (European Vinyls Corporation, heute: INEOS Vinyls) wechselte – zunächst als Assistent des Executive Director Downstream Business beim EVC International Co-ordination Centre in Belgien, später bei der EVC Rigid Film GmbH (heute: INEOS Films) in Deutschland als Supply Chain Koordinator und Mitglied der Geschäftsleitung. Im November 2000 begann seine bis heute andauernde Karriere bei der August Storck KG: Nach seiner Position als Head of Corporate Planning and Development in Deutschland wurde er 2006 Head of Finance von Storck Nordeuropa. Mit Sitz in Dänemark und Schweden leitete er die Finanzfunktion des Regionalen Headquarters, verantwortete zusammen mit dem Area Manager den erfolgreichen Turnaround der Region und übernahm zusätzlich die Rolle des Business Managers Baltikum und Island. 2014 wurde Massimo Garau zum Direktor Finanzen und Administration der Storck Deutschland KG ernannt; in dieser damals neu geschaffenen Position hat er den eigentlichen Finanzbereich neu aufgebaut und ist zusätzlich verantwortlich für die Bereiche Warenmanagement, Kundendienst sowie Prozess- und Risikomanagement.

„Wir freuen uns, mit Herrn Garau eine gestandene Führungspersönlichkeit mit langjähriger, einschlägiger internationaler Erfahrung für die Veganz Group AG gewonnen zu haben“, sagt Roland Sieker, Aufsichtsratsvorsitzender der Veganz Group AG. „In seiner Funktion wird ihm eine Schlüsselrolle zufallen, die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens – hin zu nachhaltig profitablem Wachstum – aktiv voranzutreiben.“

Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 28.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.

