Ernst Russ will eine Dividende ausschütten

Die Aktionäre der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077) erhalten eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Im letzten Jahr wurde keine Dividende bezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 5,15 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,88 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 10. Mai 2023 statt. Die Dividende kann nach Wahl der Aktionäre in bar oder in Form von Aktien der Gesellschaft geleistet werden.

Das Betriebsergebnis (EBIT) der Ernst Russ-Gruppe belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 90,1 Mio. Euro (Vorjahr: 30,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern und vor Minderheiten betrug 83,9 Mio. Euro (Vorjahr: 26,3 Mio. Euro), wovon auf andere Gesellschafter 36,6 Mio. Euro entfallen. Die Umsatzerlöse sind auf 191,7 Mio. Euro (Vorjahr: 92,3 Mio. Euro) gestiegen. Im Geschäftsjahr 2023 sollen sich die Umsatzerlöse der Ernst Russ-Gruppe voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 180 und 200 Mio. Euro bewegen. Das Betriebsergebnis wird gemäß aktueller Prognose voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 57 und 77 Mio. Euro liegen.

Die Ernst Russ AG mit Sitz in Hamburg ist eine international agierende Reederei und ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Asset- und Investmentmanagement im Schifffahrtsbereich. Im Jahr 2016 vollzog die HCI Capital AG, zu der die Ernst Russ Reederei und das Emissionshaus König & Cie. gehörten, die Umfirmierung in Ernst Russ AG. Aktuell betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29 Schiffen mit dem Fokus auf Containerschiffen der Größenklassen zwischen 700 und 6.600 TEU.

Redaktion MyDividends.de