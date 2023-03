Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.03.2023 Kursziel: 11,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato, Sebastian Weidhüner Cherry korrigiert Umsatz- und Ergebniskennzahlen für Q4/22 nach eingehender Prüfung und nimmt Goodwill-Abschreibung vor Die Cherry SE hat am Montag über die Überarbeitung der im Februar berichteten vorläufigen Finanzkennzahlen für das GJ 2022 informiert. Die Gesellschaft stellt nach erfolgter Analyse ein erst in 2020 gelaunchtes Produkt ein und nimmt hierfür eine Umsatzabgrenzung sowie Sonderabschreibung vor. Außerdem resultieren aus dem jährlichen Impairment-Testing Abschreibungen auf den gebildeten Goodwill in signifikantem Ausmaß, die angesichts der veränderten Wachstumsaussichten auf den Geschäftsbereich Components entfallen. VIOLA-Geschäft wird nicht weiter fortgeführt: Im Zuge des Jahresabschlussprozesses hat das Management entschieden, den erst in 2020 entwickelten Tastaturschalter VIOLA einzustellen. Dieser fand vor allem in der Corsair-Tastatur K60 RGB PRO Verwendung. Mit dem Pilotkunden hatte das Unternehmen den Markteintritt in die Ausstattung von Gaming-Tastaturen im mittleren Preissegment angestrebt. Im ersten Jahr nach der Markteinführung erzielte der Konzern hiermit einen Erlös von ca. 2,0 Mio. Euro. Im abgelaufenen Jahr dürfte der Top Line-Beitrag wie das Gesamtsegment deutlich rückläufig gewesen sein (MONe: 0,8 Mio. Euro; -60,0% yoy). Aufgrund des sensitiveren Preissegments kann Cherry mit dem Produkt nach Einschätzung des Managements nicht nachhaltig das avisierte Profitabilitätsniveau erzielen, sodass die Produktionseinstellung u.E. folgerichtig ist, allerdings aufgrund der kurzen Testphase in einem schwachen Marktumfeld überrascht. In Verbindung mit der Produkteinstellung grenzt das Unternehmen Umsätze i.H.v. 1,2 Mio. Euro aus dem GJ 2022 ab. Darüber hinaus fallen laut Unternehmen ca. 3,5 Mio. Euro Abschreibungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte und Vorräte an. Marktumfeld bedingt Abschreibung auf Components-Goodwill: Zusätzlich wurden basierend auf den langfristigen Planungsannahmen und dem YTD-Geschäftsverlauf Goodwill-Abschreibungen von 30,0 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Dabei dürfte es sich u.E. um die Abwertung von Firmenwerten für das Segment Gaming handeln, für das der Vorstand im Zuge des jährlichen Impairment-Testings nochmals eingetrübte Wachstumsaussichten annimmt. Laut GB 2021 betrug die erwartete Konzernerlös-CAGR 2021 bis 2026e bislang 16,9%, die sich aufgrund der resultierenden Produktmixverschiebung nun reduzieren dürfte. Bewertungsmodell aktualisiert: Die zusätzliche Goodwill-Abschreibung mit einem Hinweis auf den bisherigen Geschäftsverlauf in Q1/23 deutet für uns auf einen Jahresstart unter unseren derzeitigen Prognosen hin. Infolgedessen haben wir die erwartete Umsatzdynamik für das laufende Geschäftsjahr auf +9,8% yoy reduziert (zuvor: +13,8% yoy). Auch mittelfristig erwarten wir ein geringeres Top Line-Wachstum im Gaming-Segment (MONe 2022-2025e: 11,3% p.a.; zuvor: 15,5% p.a.). Dementsprechend reflektieren wir ebenso einen daraus resultierenden nachhaltig schwächeren Produktmix in der Bottom Line, sodass sich in unserem Modell auch die EBIT-Marge im TV auf 13,5% reduziert (zuvor: 16,5%). Fazit: Cherrys Wachstumsperspektiven scheinen sich im Gaming-Segment, insb. im Components-Bereich etwas stärker eingetrübt zu haben als bisher angenommen. Das margenschwächere Professional-Segment weist indes eine stabile Geschäftsentwicklung auf. Wir bestätigen unsere Empfehlung mit einem Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro). 